Robo de ruedas en Ezeiza: un sampedrino entre los damnificados

Unos 25 vehículos que estaban estacionados en proximidades de Ezeiza fueron vandalizados durante la madrugada del martes, en momentos en que la selección argentina de fútbol regresaba al país tras su consagración en la Copa del Mundo.

Los robos y daños se registraron en sectores como el Camino de Cintura y Puente 12 y a lo largo de la Autopista Ricchieri.

A varios de los automóviles les quitaron las cuatro ruedas. Uno de ellos pertenece al periodista sampedrino Emir Diamante, quien actualmente trabaja para el diario La Nación.

"Fuimos con unos amigos a Ezeiza. Se podía llegar a Richieri y Puente 12. Estacionamos en esa zona, bastante fea, oscura. En ese momento estacionaban todos los autos ahí, porque había mucha policía en la zona. Fue pasada la medianoche y salimos caminando para Ezeiza" explicó, en declaraciones a Equipo de Radio.

"Cuando volvimos era de día y nos encontramos que mi auto no estaba ni siquiera sobre los tacos. Me rompieron la cerradura del lado del acompañante. El auto tiene cierre centralizado pero no por control remoto. Me abollaron la parte delantera del paragolpe y me robaron un par de cosas que tenía en la guantera. Zafé de que me roben la batería" agregó.

"Hubo decenas de autos afectados y a algunos les llevaron la batería. Incluso tuvimos un problema con la grúa. Tenía que conseguir dos cubiertas y cuando llegó la grúa no la quería llevar. Así que tuvo que viajar mi papá desde San Pedro con otras dos. Ayer a eso de las 17 o 18 pudimos poner las cuatro cubiertas y salir" precisó Diamante.