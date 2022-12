Consternación por la muerte de Raúl "Buya" Peralta

El masajista y dirigente deportivo Raúl "Buya" Peralta falleció a los 63 años en el sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires.

Reconocido por su trayectoria en el ciclismo, como competidor toda su vida y relator de las carreras en el circuito "Panorámico del Oeste" en los últimos años, fue uno de los principales difusores del deporte.

Amigo personal y colaborador estrecho del intendente en uso de licencia Cecilio Salazar, trabajó durante años en el ámbito de la Municipalidad de San Pedro como su persona de confianza.

Peralta estaba internado hace dos meses como consecuencia de una afección en la columna por la que había sido intervenido quirúrgicamente el año pasado.





Salazar lo despidió en sus redes sociales con una fotografía y un texto: "Querido amigo. Te fuiste sin cumplir la promesa que me hiciste el miércoles cuando te llamé de Bahía Blanca y te dije que te extrañabamos el Mono y yo. Me dijiste que el próximo viaje estariamos de nuevo los tres mosqueteros en la ruta. Esos viajes ya no van a ser lo mismo sin vos. Llenos de risas, mates que vos hacías. (Te cargabamos que estaban feos y ahora los vamos a extrañar). Ya no lo vas a hacer enojar al Mono cuando lo cargabas que manejaba muy despacio y después le dabas un caramelo. Tantas anécdotas nos van a quedar amigo, yo, tu chofer como me decías te voy a extrañar mucho. Vuela bien alto amigo. Dios necesitaba alguien que lo hiciera reír y te eligió a vos. Estarás por siempre en mi memoria y en la memoria de miles de sanpedrinos que te querían. Saludos de Gregorio que siempre me pregunta por vos y me dice "una coca para Grego y un vino para Buya"