Groppo: "No es grato despedir a nadie, pero las obras no están"

La delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia de conciliación para este mediodía entre autoridades de la COOPSER y el gremio UOCRA.

De tal forma, buscan mediar en el conflicto por el despido de 8 trabajadores del departamento de obras de la cooperativa. Desde ayer, el sindicato lleva adelante una protesta en el acceso al obrador ubicado en Rómulo Naon al 2800.

"Son 300 trabajadores en total los que tenemos en la cooperativa, incluyendo el servicio eléctrico, el sanatorio, los servicios sociales y el departamento de obras públicas. En el sector específico no están las obras que todos quisiéramos tener. Estamos tratando por todas las vías de tener nuevos contratos pero la pandemia golpeó mucho" explicó Iván Groppo, presidente del Consejo de Administración.

"No es grato despedir" reconoció el directivo, quien se remitió a las características del propio trabajo: "Cuando una obra finaliza, en cualquier parte, sus trabajadores también finalizan su labor porque se termina el contrato. En nuestro caso, a veces necesitamos oficiales y a veces ayudantes. En la pandemia tratamos de cuidar a todos los empleados. El personal se quedó en casa cuando se tuvo que quedar y después volvieron a sus puestos. Hoy hay algunas obras pero no las suficientes y esto inicia el conflicto. UOCRA tiene un convenio que incluye una libreta de desempleo".

Con respecto a las perspectivas de nuevos contratos, explicó: "Obra grande no hay ninguna. Hay una obra de gas para un barrio que está avanzada pero no del todo y quizás en breve comencemos, cuando se concluyan los trámites burocráticos. Pero hablando con los ingenieros no va a hacer falta esta cantidad de empleados".

Groppo desmintió que las medidas se hayan adoptado como represalia por el pedido de aumento salarial del mes pasado: "No tiene que ver con ninguna represalia, está muy alejado de esto. Los balances de los últimos años del sector no dan ganancias, incluso tienen pérdidas. Y puede que tengamos alguna responsabilidad nosotros. El reclamo puede ser válido pero estar parados en la puerta del obrador hace que se vean resentidos los servicios. No podemos sacar las camionetas, no podemos sacar una grúa, ni atender los reclamos como corresponde. Además, tenemos insumos en esa zona de abastecimiento que corresponden a Sanatorio COOPSER".