Crimen de Cordara: la Fiscal dijo que no descarta ninguna hipótesis

La Fiscal Magdalena Brandt, a cargo de la UFI 1 descentralizada de Colón, confirmó que no descarta ninguna hipótesis en la investigación por el asesinato del sampedrino Mauricio Cordara.

En declaraciones a "Ojo al Dato" (La Radio 92.3), la investigadora remarcó: "Hipótesis hay al menos tres. Los resultados de los informes demora y tenemos la autopsia, la pericia balística, los proyectiles y nada más".

Brandt sostuvo que trabajan intensamente para conocer la identidad del autor del disparo, en base al análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Con relación a la línea que relaciona el crimen con la interna sindical de UATRE (Cordara era el chofer de Pablo Ansaloni y trasladaba a sus hijos en uno de los autos del gremio), la fiscal agregó: "Es una de las hipótesis, no la única, y ninguna tiene preponderancia sobre la otra. Por lo público y conocido de la interna que ha salido públicamente es una de las líneas de investigación. Nos faltan detalles. Otras hipótesis no las descartamos. No sabemos si la víctima podía tener algún enemigo y haya sido dirigido particularmente hacia él el ataque. No podemos descartar nada desde el inicio. Recién van cuatro días de investigación".





Respuesta del gremio

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) desmintió anoche que José Voytenco, su secretario General, se encuentre prófugo de la justicia como señalaron algunos medios y aclaró que estuvo cumpliendo sus funciones normalmente.

Según explicaron al portal InfoGremiales desde el entorno de Voytenco, en la jornada de ayer el dirigente tuvo reuniones con pares del gremio y con dirigentes del Renatre.

También explicaron que a las oficinas de la calle Reconquista llegó una orden de allanamiento de la justicia sobre 5 líneas telefónicas pertenecientes a la organización, pero ninguna de ellas era la del secretario General. Tampoco se encontraba en ese listado el teléfono del abogado Marcelo Urban que no es parte de la estructura sindical.