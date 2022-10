El homenaje del Presidente y el recuerdo de Fernando Bravo para Cesar Mascetti

"Con profundo dolor supe del fallecimiento del gran César Mascetti, histórico periodista y conductor de la televisión argentina, que durante tantos años informó en Telenoche junto a Mónica Cahen D’Anvers", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.

De esa forma, la máxima autoridad del país recordó al reconocido periodista sampedrino: "Un afectuoso abrazo y mis condolencias para ella (Mónica) y quienes lo quisieron".





Por su parte, su coterráneo Fernando Bravo realizó una reseña de su vida en común y de los inicios de Cesar en el periodismo y en la televisión de Buenos Aires. "Estamos conmovidos por el recuerdo de mi copoblano, que trabajó mucho tiempo en televisión y radio hasta que terminó radicándose en San Pedro con su Mónica en La Campiña. Amante de las palomas, colombófilo de raza. Lo traté mucho, me llevaba dos años y pico de edad, así que éramos contemporáneos. Era un buen jugador de básquet y jugaba en Independencia, teniendo una rivalidad con nosotros en el Club Náutico. En Rosario practicó el rugby y luego se volcó al periodismo, comenzando en el semanario de su padre, El Independiente. Trabajó primero en el periodismo escrito con Esteban Peicovich en el diario La Razón. Un día caminaba por los pasillos del Canal 13, a comienzos de los años 70. El negro Gleizer era gerente de Noticiero 13 y me dijo que estaba buscando un cronista. Le dije que había un periodista sampedrino que trabajaba en gráfica y le podía interesar. Lo llamé y le dije que estaban por hacer una prueba. Me dijo que le interesaba y Leo le hizo una prueba. Al poco tiempo empezó a ser notero de Canal 13. Desarrolló una carrera de muchísimos años con gran éxito y profesionalidad".

La Comisión Directiva del Club Náutico San Pedro recordó "con gratitud y reconocimiento al periodista sampedrino Cesar Mascetti que falleció este 4 de octubre a los 80 años".

La institución sostuvo que estaba "estrechamente vinculado con la institución desde su juventud, como deportista, como periodista y como un constante promotor de nuestra ciudad".

Su relación con el Náutico se remonta, recuerdan "al legado de su padre y del periódico “El Independiente” en cuyas páginas ha quedado plasmada la historia de nuestras primeras décadas". También, junto a Mónica, promovieron un ciclo de charlas que acercó a representantes de todos los sectores de la sociedad argentina.