Fernando Tauber encabezó la apertura del XIV Congreso Latinoamérica Educa, en la UNAJ

El vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, encabezó junto al Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa y el Rector de la UNAJ, Arnaldo Medina, el panel de apertura del Congreso Latinoamericano de Educación, Juventud y Trabajo, “Latinoamérica Educa”, que tuvo lugar en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Florencio Varela.

Al hacer uso de la palabra, frente a un auditorio colmado por cientos de jóvenes de distintas agrupaciones estudiantiles de universidades nacionales y latinoamericanas, Tauber se refirió a las responsabilidades y obligaciones “que vamos a asumir como parte de la comunidad universitaria para que los próximos años sean mejores para nuestro pueblo y para nuestra patria”.

Tauber repasó los momentos fundamentales que marcaron la reforma universitaria como “una referencia nítida, argentina y popular de esa rebeldía para lograr una formación inclusiva para todos; por eso las universidades argentinas son reformistas –dijo-, por esa condición de principios que nos empuja a revelarnos ante una situación que no nos conforma”, reflexionó el funcionario de la UNLP.

Y continuó: “ahí nació el concepto de gratuidad, de ingreso irrestricto, de autonomía, cogobierno, libertad de cátedras; los postulados fundamentales de la Universidad argentina. Perón le dio forma a la gratuidad en 1949 con ese primer decreto, pero fue en el 2015 –Gobierno de CFK- que se transformó ese decreto en Ley, la primera ley de América Latina que definió que la universidad pública tenía que ser gratuita y con ingreso irrestricto para todos los argentinos”, recordó el vicepresidente de la UNLP.

“La Universidad como institución en el mundo la crearon los estudiantes, no la creó el Estado, no la crearon los profesores, no la crearon los sindicatos, sino que la crearon los estudiantes”, remarcó. Y agregó: todos los demás fueron siempre figuras fundamentales pero cada vez que hubo una reacción fuerte y transformadora, estuvieron los estudiantes universitarios”, dijo Tauber.

De cara al futuro, instó a los jóvenes presentes en el auditorio a “pensar para los próximos años cuál es la universidad reformista del siglo XXI. ¿Qué forma va a tener? ¿Va a ser la de la enseñanza, la investigación y la extensión que nos acompañó durante más de cien años? ¿o tenemos que agregarle la producción, el trabajo, la agenda social, el protagonismo territorial, la trasformación de la sociedad?”, interpeló.

Al finalizar su exposición, Tauber afirmó que las universidades deben “ir por más”. “Y cuánto más duro sea el momento más tenemos que avanzar. Nosotros somos la esperanza de la sociedad; la forma de construir soberanía en este momento histórico es a partir del conocimiento por eso estamos obligados a ser una pieza fundamental para el desarrollo nacional y soberano”, concluyó.

Bajo el título “Desafíos de la Educación Superior en la coyuntura nacional actual”, en la mesa de apertura también participaron el secretario general ADIUL FEDUN, Juan Peralta; el secretario de Organización FATUN, Mauricio D´alessandro; Mara Espasande, de la Universidad Nacional de Lanús; el secretario General de ATUNAJ, David Rui; el secretario General de ADEIUNAJ, Esteban Secondi y la presidenta de la FEUNAJ, Lucia Meza.

Los organizadores del Congreso agradecieron la participación de Tauber, quien fue invitado en virtud de su destacada trayectoria en la gestión universitaria y en la defensa de la educación pública. En este sentido se hizo especial mención al impulso de un modelo de universidad inclusiva y con fuerte impronta social.





Un Congreso con 18 años de trayectoria

El Congreso Latinoamérica Educa es un espacio para la construcción colectiva de un nuevo proyecto educativo, con la participación de actores de la educación y representantes sociales, a través de paneles temáticos y talleres.

Durante las jornadas participaron referentes destacados en diversos talleres de debate y paneles temáticos para debatir sobre Comunicación democrática, Género y diversidad, Salud, Políticas públicas, Educación Popular, Trabajo, Juventud, entre otros.

Con una trayectoria de 18 años y 14 ediciones, este espacio cuenta con un amplio reconocimiento de actores de la educación y actores sociales de Argentina y Latinoamérica. En ediciones anteriores han participado referentes internacionales y nacionales como así también delegaciones de estudiantes de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Cuba, se ha realizado en más de 20 ciudades del país y han participado más de 40.000 estudiantes.