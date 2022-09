Concentración de la Mesa por la Memoria en defensa de la democracia en la plaza Belgrano

La Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro realizó una convocatoria "en defensa de la democracia y en apoyo a las autoridades elegidas por el voto popular".

Con un llamado a todos los sectores de la comunidad, el lugar elegido es la plaza Belgrano, y el horario inicialmente programado es el de las 17 horas.

"Es un momento bisagra, alguna vez ante la asonada carapintada la sociedad se autoconvocó en la Municipalidad. Nosotros como entidad por la memoria, la verdad y la justicia creo que debemos convocarnos para repudiar este hecho que realmente no tiene antecedentes, es algo repugnante que tenemos que condenar y repudiar de manera contundente" expresó Naico Brambilla, integrante de la Mesa.

"Lo que se nos ocurrió es autoconvocar a la ciudadanía sin ninguna distinción. Personalmente no soy peronista pero a mi no me interesa la cuestión política, atentaron contra la representación institucional y se ha intentado ponerle fin a la vida de una persona que ha demostrado a lo largo del tiempo que está dispuesta, con errores o lo que se quiera significar, a contribuir al bien general" agregó Brambilla.