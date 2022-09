Clásicos, regresos y visitas internacionales en la segunda jornada del festival country

Puntualmente a las 11 de la mañana, con Paz Vidal & Tanna Ramponi, se inició la segunda jornada del San Pedro Country Music Festival en el Paseo Público Municipal.

La grilla de este sábado se extenderá hasta casi la medianoche. Con un día a pleno sol, y tras dos años de espera por la pandemia, se espera una de las jornadas de mayor concurrencia en la historia del festival.

La mayoría de los números llevan una decena o más de festivales en sus espaldas: Gabriel Gratzer, los sampedrinos King Bee, Johny and June (con su Tributo a Cash), Henri Donati y su fiel séquito, Maverick, los míticos Max y su show de Line Dance, Johny Tedesco, Far West y Tennesee Country. A ellos se sumarán el estadounidense Mack Stevens and his The Groove Boys.

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE

11:00:00 Paz Vidal & Tanna Ramponi

11:25:00 Howard &The Lone Gunmen

11:50:00 The Dapper Dan Band

12:15:00 Brene Country - Folk

12:40:00 Marcos Ferragut y los Mother Fuckers

13:05:00 Mariano Villano

13:30:00 Gabriel Gratzer

13:55:00 Johnny & June (Tributo a Cash)

14:20:00 Frank Jacket y Los de Rio Seco

14:45:00 King Bee

15:10:00 Flying Carpets

15:35:00 Charlie Callthrop & Rock Idols

16:15:00 Fer Couto's Wandering Souls

16:50:00 Henry Donati

17:25:00 Maverick Country Band

17:55:00 No Bull

18:35:00 Melody & Co.

19:05:00 MAX & Line Dance Club

20:00:00 Fernando Goin

20:40:00 Johnny Tedesco

21:25:00 Mack Stevens and his In The Groove Boys

22:05:00 Far West 100% Creedence

22:40:00 Tennessee Country