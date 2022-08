Salazar, la renuncia de Almada y las posibles consecuencias sobre la millonaria obra en el muelle

El ex Intendente Municipal y actual integrante del directorio de Trenes Argentinos Cargas, Cecilio Salazar, expresó su preocupación por las consecuencias que la renuncia de Eliseo Almada puede tener en el desarrollo de la obra en el espigón principal del puerto.

"Hoy se está debatiendo el tema del dragado pero se está dejando de lado la cuestión estructural del puerto, que corre peligro. Hay una situación que hace un tiempo lo charlamos con Eliseo y vino en su momento Mario Meoni. Logramos hacer un estudio muy profundo y caímos en la conclusión de que se necesitaba una obra mucho más grande en el muelle porque están cortados los tensores y hay peligro de derrumbe" recordó Salazar.

"En su momento hablé con Sergio Massa, y ya había asumido Alexis Guerrera. Concurrimos con Eliseo. Está definido y el consorcio está en condiciones de adjudicar la obra porque se presentaron tres empresas. Pero la situación inflacionaria hace que sea necesario resolverlo de forma inmediata" explicó el funcionario.

Salazar remarcó que durante la reunión del directorio en la que se produjo la renuncia de Almada por diferencias en el tratamiento de la licitación del dragado, no pudo aprobarse el expediente sobre las reformas en el muelle: "El punto número tres del orden del día era resolver la contratación de la empresa, que era lo más importante. Yo puedo dragar todo lo que quieras, pero para qué vamos a dragar si el puerto se nos cae" reflexionó.

El ex Intendente se refirió a las gestiones ante diferentes organismos y con el propio Almada para que permanezca en el cargo: "Estuve hablando con Provincia, con el jefe de gabinete, con el ministro, con el subsecretario de puertos, planteando esta cuestión y la idea es que hoy o mañana hagan una reunión, resuelvan la adjudicación de la obra que está todo prolijo y que inicien la obra urgentemente. Después por el tema de la publicación y el dragado, que hagan lo que corresponde y en un mes se resuelve, pero lo tenemos que resolver. Me parece que tiene que hay que priorizar lo importante porque si no, ganan las pasiones y se frustra lo importante para San Pedro".