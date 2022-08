Salazar: "Eliseo se tiene que quedar para avanzar en la adjudicación de obras y dragado" (Video)

El integrante del directorio de Trenes Argentinos Cargas, Cecilio Salazar, confirmó que el Gobernador Axel Kicillof tomó la decisión de mantener a Eliseo Almada como representante de la Provincia y presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

"Ayer por la tarde me reuní con el Gobernador y el Ministro Augusto Costa. Me atendieron en forma excelente y coincidimos en que hay que mantenerlo a Eliseo por estos meses para que pueda convocar inmediatamente a una reunión del Consorcio para que avance en la adjudicación de las obras para el muelle cabecera y resuelvan la situación del dragado" explicó el ex Intendente.

"Ahora lo que hay que hacer es firmar el contrato con la empresa para que empiece la obra rápidamente porque tienen el 50% del dinero en la cuenta del consorcio de gestión. En cuanto al dragado se tendrá que emprolijar el expediente, lo que llevará un mes y pico al consorcio, avisarles a todas las empresas, comunicarlo y llegar a tiempo" precisó Salazar.

El dirigente recordó que "también está pronto a vencer el mandato de los consorcistas, y aunque obviamente pueden ser electos los mismos, tienen que renovar las instituciones el mandato, así que la idea, según charlamos con el Gobernador, es que cada institución proponga y renueven las autoridades, dándoles y nuevo impulso al puerto".

Con relación a la continuidad de Almada, confirmó que habló con él en las últimas horas: "Estaba convencido de irse en algún momento pero cuando uno tiene una responsabilidad tan grande no hay que pensar en uno mismo. Si reemplazábamos al presidente, no es fácil nombrar de un día para otro a un reemplazante. Son dos o tres meses, y no podemos postergar estas determinaciones por tanto tiempo.

Ya hablé hoy con Eliseo y esperemos que todo transcurra en paz, y que si hay pasiones que se desataron que se tranquilicen".