PAMI: Nuevas modalidades prestacionales y funcionamiento de las cápitas de internación (Video)

La oficina local del PAMI continuará este martes recibiendo consultas y realizando trámites en el marco del operativo "Acercar".

El stand está a cargo de la titular del organismo en San Pedro, Cecilia Vázquez.

"Hay muchas consultas sobre bolsones, cómo darse de alta para afiliados, nuevas modalidades para médicos especialistas y oftalmología también para poder elegir los prestadores" expresó Vázquez.

En ese sentido, la directiva precisó trabajan con Hospital Privado SADIV en laboratorio, imágenes, especialistas y oftalmología, aunque podrían agregarse nuevas prestaciones.

"Está costando la nueva modalidad prestacional. Con PAMI no se paga nada. Escuchamos en oportunidades que los médicos cobran, pero es porque van a médicos que no son de PAMI y cobran consultas como si no tuvieran obra social. En este caso, todos los médicos especialistas que trabajan con PAMI en San Pedro trabajan en SADIV y en el Hospital. Hay médicos cabecera que trabajan en COOPSER pero esa clínica no trabaja con ningún médico de PAMI" explicó Vázquez.

Por el momento, no han tenido contactos con los nuevos titulares de la Clínica San Pedro. "A partir del 1 de Julio toda la cápita de internación pasó a pertenecer al Hospital Municipal" precisó Vázquez.