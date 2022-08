Matías Franco habló sobre la renuncia de Eliseo Almada en el puerto

La renuncia del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Eliseo Almada, disparó el alerta sobre la continuidad de algunas gestiones para el desarrollo de obras de infraestructura.

La decisión fue adoptada luego de la última reunión del directorio, en la que surgieron diferencias con relación al procedimiento para la licitación del dragado y ensanche del canal de acceso.

Almada prefirió no hacer declaraciones públicas hasta que la Provincia decida si acepta o no su dimisión.

Por su parte, Matías Franco, integrante del directorio, y apuntado desde algunos sectores como protagonista de las diferencias insalvables con Almada, explicó lo sucedido: "Una vez por mes realizamos una reunión ordinaria. Hace dos viernes se realizó una reunión y uno de los principales puntos era el dragado que veníamos desde el mes de marzo con una situación que teníaoms que resolver si o si. Habíamos llamado a una licitación pública para profundización y ensanche del canal que era una condición que nos pedía Grobocopatel Hermanos para traer barcos de mayor porte. La declaramos desierta, pero la ley nos permite hacer otro proceso similar aunque abreviado en los plazos que se llama contratación directa, con plazos menores, más dinámicos".

En ese caso, explicó, "hubo un solo oferente que fue Compañía Sudamericana de Dragado, de Jan De Nul. Pasó un presupuesto muy elevado que no podíamos afrontar con los fondos del consorcio. Se desiste de la contratación y se declara desierta".

La decisión, entonces, fue "dragar este año y ensanchar el año que viene, así que se llama a contratación directa, empezamos a tratar el tema, pero se omitieron algunos pasos administrativos que fija la Ley, ya que aunque se presentaron dos empresas con ofertas, pero se omitió publicar en el Boletín Oficial".

Algunos directores, entonces, plantearon sus diferencias. "Se armó una discusión sobre el tema, sobre la obligatoriedad de publicar o no. Eliseo es una persona muy capacitada, muy trabajadora, que se empeña mucho en sacar las cosas adelante. En el hacer, a veces se cometen errores. Fue una discusión objetiva y no hay temas personales. En mi caso, incluso, soy primo y amigo desde hace años de Eliseo, a pesar de que me acusan ahora de ser el responsable" expresó Franco.