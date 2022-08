Luchessi: "En todas las escuelas, la prioridad la tienen los alumnos"

Marcela Luchessi, Jefa de Inspección de Enseñanza del Distrito de San Pedro, habló sobre la situación edilicia de la Escuela "Fray Cayetano Rodríguez" en donde ayer alumnos del nivel secundario realizaron una sentada.

"Comenzamos a trabajar el año pasado en tres ejes. El primero es organizar la matrícula porque tenían salones con muchos alumnos con chicos que no estaban cómodos. La pandemia dejó en evidencia que no se podían tener tantos chicos en cada salón. Por eso, desde 2022, el primer año de cada uno de los niveles tienen los chicos que corresponden. No vamos a ir ingresando más alumnos que la capacidad edilicia pueda absorver" precisó Luchessi, en declaraciones a "Equipo de Radio".

La funcionaria habló también sobre la polémica por la administración de espacios: "Después trabajamos con la UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital), con el edilicio, y trascendió públicamente el tema del salón de actos. La información brindada por las autoridades de la Unidad Académica no fue la correcta, porque en todo momento informamos que el salón de actos no iba a ser modificado, al igual que ninguno de los espacios que se consideran como lugar histórico. Si está planteada una reconversión de espacios administrativos para convertirlos en un aula. Para eso tuvimos que intervenir con Consejo Escolar con Secretaría de Infraestructura Escolar en donde hay dos arquitectas que revisaron el espacio. Identificaron el espacio que es la Secretaría de la Unidad Académica. La dificultad que hay son los muebles, según expresaron desde la misma unidad académica. Consideran que al ser muebles grandes no pueden ser movidos. Fuimos con la jefa regional, recorrimos la escuela de arriba a abajo y estamos en proceso todavía de reconversión o solución. Nuestros esfuerzos están orientados a que los chicos estén mejor, más cómodos y en un lugar seguro".

Consejo Escolar, aclaró, está trabajando en un plan alternativo (un aula modular) aunque es una posibilidad todavía no concreta.

"El tercer eje de trabajo tiene que ver con que San Pedro necesita más edificios. En esto también estamos trabajando fuertemente con el Municipio y la UEGD. Acá nadie se durmió. Hay una resistencia, se da un espacio para los chicos pero por esa resistencia y estamos en un ámbito democrático, se va generando de alguna forma una charla, una revisión, un compromiso para dar solución a este tema" expresó Luchessi.

Finalmente, hizo hincapié en la posibilidad de utilizar la Secretaría Administrativa como aula: "Lo único que hay que mover son los escritorios y organizar alguna cuestión eléctrica, el archivo se aseguraría y no se movería. En todas las escuelas, la prioridad la tienen los alumnos, porque sin alumnos no hay escuela. No se si no lo entienden, pero tiene que ser una premisa. Hay otros sectores administrativos para compartir, como hacemos todos. En las escuelas no somos dueños de nada, somos responsables y no de las cosas materiales, sino de los alumnos".