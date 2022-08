"Hubo una tremenda golpiza, fue una especie de cacería y el material lo tiene la Fiscalía" (Video)

El Secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Diego Solana, confirmó que aportaron a la Fiscalía 7, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, la secuencia completa de las cámaras de seguridad en donde se ve cómo los custodios del boliche Lux golpean brutalmente a Esteban Reyes antes de que éste suba a su auto y embista contra la puerta del local.

El incidente ocurrido aproximadamente a las 5 de la madrugada del domingo tiene, entonces, tres instancias: la golpiza cuando lo retiran del boliche, la embestida con el auto y una nueva golpiza cuando lo sacan del auto.

"Cuando me llaman del monitoreo que le dieron aviso a policía, inspección y el 107 cuando llego estaban analizando el choque, cuando el conductor Reyes agarra el auto y se incrusta en la puerta del boliche. Pero yendo un poco más atrás, hay un material que tiene la Dra. Viviani, y que cuidé celosamente que no se filtre, porque en ese momento la calificación de las cuatro personas de seguridad va a cambiar seguramente.

La Fiscal tiene la película completa para analizar" explicó Solana.

"Hubo una tremenda golpiza. No quiero extenderme mucho para no se vicie la causa. Comenzó en la puerta y terminó a 15 o 20 metros, fue una especie de cacería. El material que se alcanzó a la fiscalía es contundente" precisó el funcionario.

Además del custodio que permanece internado tras ser atropellado (Facundo Madariaga de 29 años) otros cuatro trabajadores de seguridad fueron notificados de la formación de la causa, que cambiaría de carátula en las próximas horas.





Compromiso con los bolicheros

"Me acuerdo que cuando asumí en esta función me reuní con los dueños de los boliches y les di una serie de pautas" remarcó Solana. "Dijimos que la prioridad no era entrar al boliche a buscar a menores de 17 años, pero pedí que estuvieran en perectas condiciones de seguridad, que cierren a horario para evitar que la gente se quede en la calle y que la seguridad no le pegue a los concurrentes, que estén preparados psicológicamente para recibir insultos o cualquier otra situación de tensión. Eso no se cumplió claramente y vamos a ser muy duros" adelantó el Secretario de Seguridad.