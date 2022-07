Juegos Bonaerenses 2022: Comenzó la etapa regional

Este viernes comenzó la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2022 luego de finalizar las disciplinas de la etapa local en la que fueron clasificando los equipos y deportistas individuales que participarán de esta nueva fase.

El programa que promueve el acceso a la actividad física y la expresión cultural por el que pasaron más de 20 millones de personas, y que este año cumple las 31 ediciones, comienza la etapa regional en Arrecifes con las disciplinas Ajedrez Juveniles y Universitarios, la Copa Sub 15 Femenina de Vóley y en Pergamino Fútbol 11 Femenino.

Los horarios y lugares de las actividades que comprenden la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2022, que se extenderán hasta el 14 de septiembre, serán publicados todos los días a través de las redes oficiales. Para más información o consultas comunicarse con la Dirección de Deportes al (03329) 428848.





Cronograma de disciplinas y categorías:





Julio:

- 4 de julio: Hockey Femenino Sub 14.

- 5 de julio: Fútbol 11 Copa Sub 14 Femenino; Hockey sub 16 Femenino.

- 6 de julio: Fútbol 11 Copa Sub 14 Masculino; Handball Escolar abierta Sub 14 y sub 16 Masculino; Hockey Sub 18 femenino.

- 7 de Julio: Cestoball; Cestoball Copa Sub 14; Cestoball 3x3; Andball Escolar Abierta Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Femenino y Handball Escolar Abierta Sub 18 Masculino.

- 8 de julio: Fútbol Copa Sub 16 Masculino; Handball Masculino (todas las categorías)

- 10 de julio: Golf

- 11 de julio: Fútbol 11 Copa Sub 16 Masculino; Vóley Copa Sub 17 Femenino; Gimnasia Artística; Futsal Copa Sub 14 y Sub 16 Masculino y femenino.

12 de julio: Natación (todas las categorías); Futsal Copa Sub 14 y Sub 16 Masculino y Femenino.

13 de julio: Básquet 3x3 Copa Sub 14 y Sub 16 Masculino y Femenino; Basquetbol Copa y Bonaerense Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18.

- 14 de julio: Basquet 3x3 Copa Sub 14 y Sub 16 Masculino y Femenino; Basquetbol Copa y Bonaerense Femenino.

- 15 de julio: Hockey Copa Masculino; Basquetbol Copa Sub 15 Masculino.

- 30 de Julio: Tiro





Agosto:

- 1 de agosto: Tenis; Basquetbol 3x3 Bonaerense Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Masculino, Femenino y Universitario.

- 2 de agosto: Rugby Copa Sub 16 Masculino y Femenino; Rugby; Futbol 5 Femenino.

- 3 de agosto: Beach Vóley Copa Sub 14 Masculino y Femenino; Fútbol 11 Femenino; Fútbol 11 Sub 16 Masculino; Fútbol 5 Femenino.

- 4 de agosto: Vóley Copa Sub 15 y Sub 17 Masculino; Fútbol 11 Sub 14 Masculino.

- 5 de agosto: Fútbol Sub 18 Masculino.

- 7 de agosto: Taekwondo

- 8 de agosto: Fútbol 11 Femenino; Tenis de mesa (Todas las categorías); Tenis de mesa PCD.

- 9 de agosto: Patin; Fútbol 11 Masculino

- 12 de agosto: Pádel.

- 16 de agosto: Futsal Bonaerense Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Masculino.

- 17 de agosto: Futsal Bonaerense Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Masculino.

- 18 de agosto: Burako, Chinchón, Escoba de 15, Truco, Lotería, Ajedrez, Damas, Sapo, Taba, Pentatlón, Tejo y Pelota. Categoría Abuelos.

- 20 de agosto: Judo.

- 24 de agosto: Beach Vóley Sub 16, Sub 18 y Universitarios. Femenino

- 25 de agosto: Beach Vóley Sub 16, Sub 18 y Universitarios. Masculino; Fútbol Tenis Sub 15; Pelota.

- 26 de agosto: Coreografía Pop, bochas, caminata, fútbol tenis, pádel, pesca y tenis. Abuelos; Bádminton; Fútbol Tenis Sub 18 y Universitarios; Skate.

- 30 de agosto: Atletismo.

- 31 de agosto: Atletismo.





Septiembre:

- 1 de septiembre: Fútbol playa

- 2 de septiembre: Fútbol playa; Handball Playa Copa Sub 16 Masculino y Femenino.

- 4 de septiembre: Canotaje.

- 5 de septiembre: Atletismo PCD; Boccia PCD; Softbol Femenino.

- 6 de septiembre: Softbol Masculino.

- 7 de septiembre: Vóley Sub 13 Masculino

- 8 de septiembre: Vóley Sub 15 y Sub 18 Masculino; Fútbol PCD.

- 9 de septiembre: Acuatlón.

- 12 de septiembre: Vóley Sub 13 Femenino.

- 13 de septiembre: Vóley Sub 15 Femenino.

- 14 de septiembre: Vóley Sub 18 Femenino