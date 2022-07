Bullrich: "Tenemos que estar presentes frente a la angustia social"

La ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recorrió este jueves la Segunda Sección Electoral.

Por la mañana, se reunió con el Intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. En esa ciudad planteó: "Yo me hago cargo, me hago cargo de la gente, me hago cargo de que nosotros tenemos en este momento, en el que el país se está desangrando, ponerle un torniquete al gobierno, porque se está yendo a una situación imposible para todos los argentinos”.

En San Pedro, la última ciudad que se visitó en la gira, la agenda de la comitiva comenzó con una caminata junto al dirigente Diego Lafalce y otros referentes locales, en el centro comercial.

Posteriormente se dirigieron al Bar Butti, en donde en primer lugar realizaron un contacto con los medios de prensa locales, y cerraron la jornada con una charla con vecinos y militantes de San Pedro.

Estuvieron presentes dirigentes del PRO y la Unión Cívica Radical, incluyendo concejales municipales.

"La propuesta de Yo Me Hago Cargo, no es una propuesta de tomar el gobierno, es una propuesta de utilizar todos los recursos que nosotros tenemos como oposición, que es el Parlamento, que es la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que son los intendentes, que son los gobernadores, para generar las condiciones de ponerle límites al gobierno. Por ejemplo, que bajen el déficit, porque sino va a seguir habiendo inflación, que dejen de emitir, presentando una ley en el Congreso para prohibir la emisión del Banco Central.” expresó.

En cuanto a la posible convocatoria al diálogo por parte del gobierno nacional, Patricia Bullrich expresó: “No ha habido ninguna convocatoria por parte del gobierno, a ningún miembro de Juntos por el Cambio. El gobierno tiene todos los instrumentos para gobernar, tiene que hacer un shock de baja de gastos, tiene que tener equilibrio fiscal como dijo la Ministra Batakis el primer día, tiene que dejar de emitir, tiene que parar la superinflación que tenemos, y tiene que hacer que nuestra moneda valga. ¿Porqué nos llaman si ni siquiera se hablan entre ellos?. Hay un agujero negro donde el Presidente no se habla con la Vicepresidenta, y donde Grabois dice que se va a derramar sangre en la Argentina. Frente a esa situación de un gobierno dividido, tirándose entre ellos directamente situaciones de violencia, nosotros somos un resguardo político y moral de la sociedad, y no queremos entrar en ese agujero negro. Esa es la condición que yo como Presidenta del PRO voy a llevar, frente a cualquier pedido de un diálogo, no les creemos, ¿para dialogar con quién?, ¿con un gobierno que no sabemos dónde está, quienes son, ni quienes gobiernan?.”.

Bullrich también estuvo al mediodía en Ramallo, donde su actividad se centró en reunirse con vecinos y militantes de la zona antes de viajar a San Pedro.