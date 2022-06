Calentadores de piscina: tipos, precios, pros y contras. Todo lo que necesitas saber

Especialmente durante el verano, tener una piscina en casa permite disfrutar aún más de aquellos meses de sol. A pesar de que ir a la playa puede ser una experiencia increíble, también lo es relajarse nadando en la comodidad de nuestro hogar. No hay nada como disfrutar en la piscina con amigos y familiares durante una tarde soleada.

Aunque, lamentablemente, el agua de la piscina no siempre está a la temperatura adecuada. Incluso en los días más soleados puede que la piscina esté mucho más fría de lo que nos gustaría. De hecho, muchas personas no disfrutan de su piscina debido a este problema, pero la buena noticia es que el avance tecnológico nos ha traído la solución.

Afortunadamente, los calentadores de piscina nos ayudan a mantener la temperatura ideal. Pero si no has tenido nunca un calentador de piscina probablemente tengas muchas dudas, así que te hemos preparado esta redacción con la información más importante sobre este tema que necesitas saber.

Tipos de calentadores de piscina, ventajas y desventajas

A pesar de que todos los calentadores de piscina ofrecen resultados similares, cada tipo de producto tiene ventajas y desventajas que deberías tomar en cuenta, Si ya estás pensado adquirir tu primer calentador, te invitamos a echarle un vistazo comparativa de tipos de calentadores de piscina antes de hacer tu compra para obtener lo mejor para ti.

1. Calentador solar

Probablemente esta no es la primera alternativa que te viene a la mente, pero esta es una que te puede venir muy bien si tienes mucho espacio en casa. Tal como te puedes estar imaginando por su nombre, este es un tipo de calentador que funciona a través de la absorción del calor y energía del sol. Por ello, es ideal para ahorrar energía eléctrica a pesar de sus desventajas.





Además de su gran tamaño, el mayor problema con este tipo de calentador está en su dependencia al contacto continuo con el sol, por lo que no es el mejor producto para usar en cualquier época del año. Pero si vives en un lugar muy soleado y tienes mucho espacio para instalar paneles solares, es un producto a considerar.

De igual forma, si te agrada la idea de tener un calentador solar pero no cuentas con el presupuesto adecuado, te recomendamos este tutorial para crear desde la comodidad de tu hogar un dispositivo de estas características.

2. Calentador de gas natural o propano

Este es uno de los calentadores más comunes que te encontrarás en el mercado. Este funciona a través de una cámara de combustión que quema gas natural, lo cual permite que los serpentines de cobre, por los cuales pasa el agua de la piscina, se calienten para mantenerla en la temperatura óptima para ti.

A diferencia del calentador solar, su funcionamiento no depende de la estación del año, por lo que podrás usarlo en cualquier tipo de clima. Además, este calienta el agua de la piscina con rapidez y los costos de instalación no son tan altos como otro tipo de calentadores. Aunque como no todo podría ser bueno, estos no son tan duraderos ni tan amigables con el ambiente como los calentadores solares.

3. Bomba de calor eléctrica

La bomba de calor eléctrica es un dispositivo que utiliza un sistema de serpentines para calentar el agua a través de un sistema de circuito eléctrico. La principal ventaja de este tipo de bombas es que tienen un coste inicial bastante reducido. Sin embargo, a largo plazo, debido a su funcionamiento eléctrico, tienen un coste un poco más elevado que otras bombas. Estas funcionan en días calurosos y fríos, pero se recomienda su instalación para piscinas más pequeñas y en zonas más cálidas.





¿Cuál es el precio de un calentador de piscina?

Cada tipo de calentador tiene su rango de precio establecido, algunos tienen un coste inicial mucho menor pero requieren de mayores gastos de recursos a largo plazo. No obstante, en promedio los calentadores de piscina pueden costar entre 1000 y 3500 euros aproximadamente. Aunque hoy en día existen algunos calentadores mucho más económicos, tal como podrás observar en la comparativa que te hemos recomendado.





¿Por qué deberías comprar un calentador de piscina?

La respuesta más directa puede parecer una obviedad, pero tener un calentador de piscina en casa tiene muchas otras ventajas que quizás no habías pensado. Por ello, te hemos preparado una pequeña lista con nuestras ventajas favoritas.

1. Beneficios para la salud

Aunque el agua caliente por sí sola no ofrece ningún tipo de mejora en la condición física, ejercitarse en la piscina durante todo el año puede mejorar tu salud significativamente. Existen un montón de ejercicios que puedes realizar en tu piscina que te ayudarán a quemar calorías y trabajar las articulaciones. Así que podrás relajarte y, además, mantener tu cuerpo en forma.

2. Para usar tu piscina durante todo el año

Tal como hemos mencionado un poco antes, mantener la temperatura ideal incluso durante el verano puede ser complicado. Por ello, en otras épocas del año no podrás usar tu piscina. Especialmente si has invertido en instalar una piscina en tu hogar, lo mejor sería poder utilizarla el mayor tiempo posible para aprovechar esa inversión. Este producto te permitirá disfrutar de tu piscina incluso en los climas más fríos del año, excepto en el caso de que hayas elegido un calentador solar.

¿Un calentador necesita funcionar durante todo el día?

Por lo general, sí. De hecho, lo más recomendable es mantener el dispositivo en funcionamiento todo el tiempo. La mayoría de calentadores de piscina requieren de un día completo para conseguir la temperatura adecuada. Sin embargo, están diseñados para mantener esa temperatura sin gastar más energía de la necesaria.





Pero es importante recordar que los calentadores de gas o propano no lo requieren ya que estos calientan con mayor rapidez, así que esto depende del modelo que tengas en casa y la frecuencia con la que utilices tu piscina.

Conclusiones

Decidir instalar una piscina en casa es toda una inversión, por ello lo ideal es tratar de maximizar lo mucho que aprovechamos este increíble beneficio. Tener una piscina es una de las mejores alternativas para ejercitarse y relajarse con amigos y familiares, por ello es lamentable no poder usarla durante todo el año. Sin importar el tipo de calentador que elijas, no cabe duda de que es un producto que cualquier poseedor de piscina debería tener. Un calentador de calidad es el acompañamiento ideal para aprovechar al máximo nuestra piscina, así que si te interesa, no lo dudes más y adquiere el tuyo en tu tienda preferida.