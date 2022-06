Abusos en el Jardín: Iniciaron la causa que investiga si hubo falso testimonio de docentes

Los abogados patrocinantes de las familias de los niños y niñas víctimas de abuso sexual en el Jardín de Infantes Belén confirmaron el inicio de las acciones legales por falso testimonio contra docentes del establecimiento.

El 8 de este mes, según informaron, se formó la Instrucción Penal Preparatoria caratulada "Tribunal en lo Criminal 2 Departamento Judicial San Nicolás, Denuncia Falso Testimonio y Encubrimiento".

Las imputadas son la Directora del establecimiento y otras 6 docentes, a quienes se acusa por su declaración ante el Tribunal durante el juicio en el que resultaron condenados el cura Tulio Mattiussi y el portero Anselmo Ojeda.

La IPP se remitió a la Unidad Funcional de Instrucción 4, a cargo actualmente de la Dra. María Verónica Marcantonio.

Horas después de la lectura del fallo que condenó a 15 años de prisión a dos de los tres acusados, el abogado de las familias, Ariel Fusco, había adelantado su decisión: "En particular pedí en mi alegato que se expidan copias del acta de debate para que se investiguen delitos de encubrimiento o falso testimonio de directivos o docentes. El Tribunal no se expidió pero mis clientes están interesados en este particular. El falso testimonio fue muy evidente por parte de tres o cuatro de los testigos, que incluso fueron mencionados por el tribunal, y que el propio Mattiussi desmintió cuando declaró" explicó.

"No se si había una "obediencia debida" porque la máxima autoridad es el sacerdote" puntualizó Fusco al respecto.