Se recupera la mujer gravemente herida por el ataque de tres perros

Susana, una mujer de 60 años, sufrió graves heridas al ser atacada por tres perros de un vecino, el pasado lunes, en Moisés Novillo al 1900, del barrio Parque Mitre.

Javier, esposo de la víctima, relató a "Equipo de Radio" que su esposa salió a pasear su propia mascota y, al pasar por el lugar, pensó que los animales estaban encerrados. "Cuando se dio cuenta los tres perros se soltaron o los soltaron y salieron derecho a atacarla, mataron a nuestro perrito y la lastimaron a ella" explicó el hombre.

Vecinos de la zona indicaron que se trata de Dogos de Burdeos, una raza que los especialistas no ubican entre las más agresivas, lo que hace pensar que hay otros factores que incentiven los reiterados ataques.

"Hace un tiempo le había dicho al dueño de los perros lo que pasaba, porque atacó a las mascotas de otros vecinos. En ese momento cuando atacó al perro de un motoquero le dije que son agresivos. Él me dijo que no, que la raza no es agresiva, pero los perros si lo son, no se por qué, pero es evidente" agregó Javier.

Si bien Susana se recupera favorablemente, recibió más de 50 puntos de sutura por las lesiones sufridas: "Mi señora está bien, las mordeduras son en piernas, brazos y manos. Estamos pendientes de un tendon de la mano, que creemos que se va a recuperar pero hay que hacerle un seguimiento".