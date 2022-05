"El fallo no satisface, pero es muy minucioso dentro de lo esperable" dijo el abogado de la querella (Video)

El Dr. Ariel Fusco, abogado de la querella en representación de las familias de las víctimas de abuso sexual en el Jardín Belén, consideró que "el fallo del Tribunal está dentro de los parámetros esperables, aunque no satisface de ninguna manera".

El Tribunal Criminal 2 condenó a 15 años de prisión a Anselmo Ojeda (portero del establecimiento) y el sacerdote Tulio Mattiussi como autores de los abusos a cinco alumnos en el año 2017.

"Lo charlaba con algunos de los clientes, y siempre supimos, desde el primer día, que era un camino largo y difícil. Pero al mismo tiempo, no hay muchas penas mucho más altas que estas en casos de abusos. El fallo, en fundamentación, en la narración y recopilación de los elementos de prueba, es muy minucioso. Es un fallo de muy buena calidad que determina la existencia de los hechos y la responsabilidad" agregó el letrado.

Con relación a la absolución de María Rubíes, preceptora y tercera imputada en la causa, agregó: "Rubíes no termina siendo absuelta porque el Tribunal dijo que la prueba demostró que no participó, sino porque no le alcanzaban los elementos para probar su participación. Fue absuelta por el beneficio de la duda. Las referencias en la prueba eran menores, y no alcanzaron. El Tribunal sostiene que la menciona solo uno de los chicos y había otras Marías en el jardín".

En cambio, los jueces interpretaron que las pruebas fueron contundentes en relación a los dos condenados: "Si debemos decir que hubo una comprobación y determinación directa sin ningún tipo de dudas para los otros dos imputados. Los testimonios de las madres y los informes periciales psicológicos coincidentes y en cantidad fueron determinantes. Tenemos los informes psicológicos de la Asesoría Pericial y los peritos de parte. Además psicólogos que intervinieron en forma particular y que son profesionales de mucho prestigio, que también declararon en el juicio aportaron pruebas fundamentales".





Próximas instancias

A partir de algunos de los testimonios escuchados en las audiencias, podrían abrirse nuevas instancias.

"En particular pedí en mi alegato que se expidan copias del acta de debate para que se investiguen delitos de encubrimiento o falso testimonio de directivos o docentes. El Tribunal no se expidió pero mis clientes están interesados en este particular. El falso testimonio fue muy evidente por parte de tres o cuatro de los testigos, que incluso fueron mencionados por el tribunal, y que el propio Mattiussi desmintió cuando declaró" explicó Fusco.

"No se si había una "obediencia debida" porque la máxima autoridad es el sacerdote" puntualizó al respecto.

Sobre una posible apelación de la Fiscalía o el particular damnificado, se mostró cauto: "El Fiscal yo creo que no podría recurrir porque la condena supera el 50% de lo que pidió el Ministerio Público y creo que estratégicamente no lo haría. Con respecto a la absolución de Rubíes no vale la pena profundizar. En cambio, hablamos con el Fiscal de recurrir la decisión de dejarlos con prisión domiiciliaria porque termina siendo un premio para los imputados porque les permite comenzar a computar pena en su casa".

Se da por descontado que habrá varias etapas de apelación, en cambio, por parte de las defensas: "La alzada es el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que a partir de que se presenta el recurso pasan unos dos meses antes de que intervenga. Después Casación tiene seis meses para resolver, con una posible prórroga de otros seis. Las instancias siguientes son la Corte de la Provincia y la Corte de la Nación, pero no son organismos a los que se accede por cualquier cosa sino por la vulneración de alguna de las garantías y los derechos".

Consultado sobre el recurso interpuesto ante organismos internacionales por la defensa de Mattiussi, Fusco consideró: "Lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hicieron para apartar al Tribunal, con motivos tan poco serios y tan livianos que fueron al organismo internacional denunciando al Estado Argentino".