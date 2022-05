Declararon nula la intervención del Partido Fe y ratifican a Salazar como presidente

Una resolución del Dr. Ramiro González, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 1, hizo lugar al pedido para declarar la nulidad de la intervención del Partido Fe de la provincia de Buenos Aires.

De tal forma, Cecilio Salazar será ratificado como titular de ese espacio político.

El Intendente en uso de licencia señaló, en declaraciones a La Radio 92.3: "Nos sorprendimos con esa decisión y sorprendentemente nos encontramos con que los delegados no participaron de ningún Congreso. Hicimos la presentación en la Justicia y en marzo hubo un dictamen muy contundente del Fiscal de la causa que confirmaba que era todo trucho, aunque recién tuvimos acceso ayer".

Para Salazar, "lo sorprendente es que la Dra. Servini de Cubría haya aceptado esto". El dirigente agregó: "Fue todo tan burdamente armado que dijeron que hicieron una reunión presencial en la ciudad de Buenos Aires cuando no se podía porque estaban en plena pandemia. La intención de Ansaloni es desplazarme a mi de la presidencia del Partido Fe de la provincia de Buenos Aires. Fue electo el compañero Jorge Pirotta como presidente y yo como vicepresidente. Al primero que desplazaron fue a Pirotta porque dijeron que no era afiliado. Él no quiso seguir y asumí yo como presidente. Se ve que a Ansaloni le molesta y decidió que iba a hacer un partido trucho".

El próximo paso será presentar un pedido de pronto despacho a Servini de Cubría para que resuelva sobre el dictamen de Fiscalía.





Fe, UATRE y OSPRERA

"No entiendo la persecución gremial y política que ha desatado Pablo Ansaloni contra mí. Pretendió, en primer lugar, intervenir en forma fraudulenta y en conjunto con el intendente Arturo Rojas de Necochea, el Partido Fe de la Provincia de Buenos Aires. Intervino la agencia San Pedro de OSPRERA sin resolver el corte de servicios de prestaciones médicas que existe en toda la región y en la Provincia, dejando sin servicio a 9.619 beneficiarios que ahora se atienden, como corresponde, en el Hospital" remarcó Salazar.

"Lo más sorprendente de estas medidas es que yo actualmente no ocupo ningún cargo dirigencial en el gremio ni en la obra social. Si soy, actualmente, delegado congresal del gremio en el orden nacional en representación de la seccional 506 de San Pedro. Quizás eso sea su preocupación, ya que eso me habilita legalmente a parcipar de las vida institucional de nuestro gremio la UATRE. Si es por eso debería despreocuparse, actualmente mi tarea es abocarme a mi tarea en Trenes Argentinos Cargas y colaborar con el intendente de San Pedro en nuestra gestión municipal" concluyó.