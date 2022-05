Continúa la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2022

Con distintas actividades, continúa desarrollándose la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2022.

Esta semana será en las sedes del Estadio Municipal, Club Pescadores y Club Náutico con las disciplinas Softbol, Fútbol, Hockey, Fútbol Playa, Natación, Acuatlón, Handball Playa y Canotaje.





Cronograma:

- Lunes 30 de mayo 9.30 hs. Softbol en el Estadio Municipal

- Martes 31 de mayo 9.30 hs. Hockey en el Predio del Club Náutico

- Martes 31 de mayo 13.30 hs. Futbol 11 (Copa) Sub 16 en el Estadio Municipal

- Miércoles 1 de Junio 8.30 hs. Fútbol Playa Sub 14 y Sub 16 Masculino y Sub 18 Femenino en Club Pescadores

- Jueves 2 de Junio 8.30 hs. Fútbol Playa Sub 18 Masculino en Club Pescadores

- Jueves 2 de junio 8.30 hs. Natación en Club Pescadores

- Jueves 2 de junio 10.00 hs. Acuatlón en Club Pescadores

- Viernes 3 de junio 9.30 hs. Canotaje en Club Náutico

- Viernes 3 de junio 10.00 hs. Handball Playa en Club Pescadores