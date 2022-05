Carrasco: "El gabinete no está debilitado"

El nuevo Secretario de Gobierno, Alfredo Carrasco, habló esta mañana sobre la situación que derivó en la renuncia del coordinador de gabinete, Hernán Contreras.

"Es de público conocimiento que empezó a circular un comentario, una noticia no fundamentada, por redes sociales sobre una situación puntual de Hernán Contreras dentro de su rol como funcionario" expresó Carrasco.

"La realidad es que se juntó conmigo y con el Intendente, en una reunión en la que plantea lo que la misma renuncia dice: que ante este comentario, este rumor de pasillo, se sintió incómodo y más allá de sus funciones prefería preservar su nombre y proteger a su familia" señaló el funcionario.

Acerca de la veracidad o no de los hechos mencionados, y una posible investigación sobre lo sucedido, agregó: "Él dice que esos comentarios que trascendieron de carácter público por las redes no los comparte. Ni yo ni el Intendente tenemos que juzgarlo. Ramón tiene la total y absoluta determinación de que cuando un funcionario hace algo que no corresponde tiene que dar un paso al costado. Pero es una locura pensar que alguien se tiene que ir por un comentario de pasillo o una operación".

Sobre el impacto que tuvo en el funcionario saliente, agregó: "Está muy formado técnicamente, pero desde la política, esta cosa de las operaciones no las compartía y no le gustan, y en este caso, más allá de que haya podido esperar, decidió dar un paso al costado". Carrasco confirmó que no existe ninguna denuncia: "Hoy nosotros no tenemos absolutamente nada".

Consultado sobre el impacto que tendrá en el gobierno esta situación, el flamante funcionario fue contundente: "Bajo ningún punto de vista un funcionario se va a ir de este gabinete por una operación mediática. Si a mi me hacen una operación jamás me voy a ir, pero hay que respetar las decisiones de cada uno. En cuanto al gabinete, no está debilitado".