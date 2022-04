Sampedrinos en el tractorazo que pide "que devuelvan el país, por las buenas o por las malas"

Productores agrícolas y ganaderos y contratistas rurales de San Pedro se sumaron al "tractorazo", que tiene epicentro en la plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.

"Estamos hartos", es uno de los lemas de la marcha que promueve el grupo Campo Más Ciudad.

"Queremos nuestro país de vuelta. El 23 marchamos para exigir que bajen el gasto político. No se trata de dinero. Se trata de dignidad. Es el reclamo de un pueblo que se cansó de vivir mal para que sus políticos vivan bien. Porque el dinero que ellos despilfarran no sale de la nada. Nos lo sacan a los argentinos, a todos los que generamos riqueza invirtiendo o trabajando. La plata que malgastan falta en la mesa de las familias que no llegan a fin de mes. Falta en las empresas que no pueden tomar nuevos empleados. Falta en los salarios destruidos por la inflación, y en las jubilaciones de los que aportaron toda una vida. Falta en las miles de inversiones que no se realizan, en los créditos que no se otorgan, en los negocios que se truncan, en el futuro de los jóvenes que se van por falta de oportunidades", indican.

"El dinero que desperdician falta en el bolsillo de los ciudadanos, sí, y también falta allí donde el Estado debería estar. Falta en los caminos en donde se empantana la producción de nuestra tierra. Falta en las rutas destruidas en las que se mata nuestra gente. Falta en los hospitales donde no alcanzan los turnos, en las escuelas que se caen a pedazos, en las comisarías y en los cuarteles. Falta en las aguas territoriales en las que buques extranjeros diezman nuestra riqueza pesquera, y en las fronteras que los narcos atraviesan caminando. Vivimos mal, y merecemos vivir bien. Lo merecemos, porque la riqueza de la que se adueñan la generamos nosotros. Los ciudadanos. Argentina nos pertenece. Quienes debían administrarla se apropiaron de ella. Es momento de recuperarla. Queremos nuestro país de vuelta. Nos lo van a devolver, por las buenas o por las malas", remarcan.