Pahuasi: "Vengo a trabajar, no a cambiar nada que ande bien"

El comisario Germán Pahuasi, nuevo jefe de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, reconoció que su designación "surgió inesperadamente" aunque sostuvo que "es una grata noticia".

Pahuasi se desempeñó durante los últimos años en San Nicolás, su ciudad natal: "Estaba en el Comando de Patrullas, en donde estuve dos años como segundo jefe y en los últimos dos años como jefe".

Si bien no tuvo experiencias previas en San Pedro, destacó que conoce la ciudad: "Si bien no trabajé en seguridad en San Pedro, la conozco, porque no trabajé solo en seguridad, sino también en investigaciones". Ese vínculo le permitirá reestablecer las relaciones entre las dos fuerzas: "Conozco al jefe de investigaciones de San Nicolás y vamos a tener una interacción y he trabajado con el director de narcocriminalidad". Consultado sobre posibles cambios en el personal tras la gestión de Catalano, agregó: "Vengo a trabajar, no a cambiar nada que ande bien. Con el paso de los días, si hay algo que mejorar, lo mejoraremos. Estoy esperando que me llame el Intendente y también mi jefe para mantener futuras reuniones". De tal forma, por el momento, Andrés Galiano seguirá siendo el titular de la Comisaría de San Pedro.

Por otra parte, descartó que vaya a desarrollar un interinato: "Es una cuestión administrativa. Creo yo que es hasta que el Ministerio disponga formalmente que soy el jefe de San Pedro. Es de público conocimiento que venía otro jefe y no pudo por problemas personales. Yo vengo con el objetivo y las ganas de trabajar.

Yo no vengo a cambiar nada, que le quede claro a la ciudadanía. Vengo a trabajar, a sumar, a aportar lo poco o mucho que pueda aportar en tanto y cuanto tengamos resultados de trabajo, no vengo a patear el tablero".