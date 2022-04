Florencia Sánchez oficializó la conformación de su bloque y advirtió que podría recurrir a la Justicia

La concejala María Florencia Sánchez presentó, luego de finalizada la sesión de este jueves, una nota dirigida a la presidencia del Cuerpo, en la que oficializa la conformación del bloque "Frente de Todos Convicción y Coherencia".

Tras una discusión en el recinto, y luego de varios meses en los que se repitió el reclamo para que se le otorgara una oficina o dependencia en la que trabajar, Sánchez planteó en su comunicación: "Me dirijo a usted, y al resto del Cuerpo, a los efectos de poner en conocimiento nuevamente, y repetir lo ya manifestado en nota anterior (expediente 4716) lo cual consiste en afirmar que en virtud de mis convicciones, coherencia y valores, no formo parte de la actual conformación del bloque "Frente de Todos" que responde incuestionablemente al Intendente Salazar a tal punto que se me ha impuesto la prohibición de presentar pedido de informes relacionados con la gestión cuando se realizó la nueva conformación de bloque y cuyas políticas han sido cuestionadas fuertemente por el bloque Frente de Todos en su composición anterior".

Al mismo tiempo, reiteró su solicitud de contar con un espacio físico de trabajo "tal como lo hice mediante expediente 4670/2021 que se encuentra en Comisión de Labor Legislativa, espacio necesario para atender de manera adecuada a cada vecino y vecina que se acerca a plantear sus inquietudes".

Finalmente, informa que conformará un bloque compuesto únicamente por la propia Sánchez que se llamará "Frente de Todos Convicción y Coherencia". En caso de que esta petición se rechace, invocando el decreto 33/2020, deja planteado su derecho "a recurrir a la Justicia a fin de hacer respetar mis derechos constitucionales".