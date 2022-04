Conflicto en el Hospital: Compromiso para pagar guardias adeudadas

Foto archivo

Representantes de CICOP y autoridades municipales mantuvieron una reunión esta mañana, en la que se desactivó el conflicto por las deudas y el retraso en el pago de las guardias.

Del encuentro tomaron parte Silvia Garzón y Juan José Salgado (por el gremio), Hernán Contreras (Secretario de Coordinación) y Pablo Vlaeminck (Secretario de Gobierno).

"Prometieron depositar lo adeudado, tanto guardias como extras, aunque queda pendiente el tema de recategorizaciones y otros reclamos. Esperamos hasta el lunes, si es que no hay soluciones, estamos en asamblea permanente" remarcó Garzón.

"El tema central es la mala liquidación de las guardias. Muchos colegas no recibieron el pago de las guardias de febrero-marzo. No pagar en tiempo y forma es gravísimo" agregó Salgado.

"Algo que hay que transmitirle a la población es que el Hospital recibe muchísima demanda de salud. Estamos atendiendo PAMI, Osprera, IOMA, toda la parte de pediatría pasa por el Hospital y los profesionales que estamos acá necesitamos que se cumpla en tiempo y forma, porque necesitamos médicos de guardia" explicó el profesional.

Los planteos de los médicos apuntaron también a Fabián Rodríguez y Nancy Budiño, de la Secretaría de Hacienda: "El profesional de salud está permanentemente queriendo hacer las cosas bien y la persona que está a cargo no entiende, no quiere entender o no se qué le pasa. Por qué decidió no pagar las guardias que se hicieron, no lo sabemos. Eso nos dolió mucho. Estamos muy unidos todos los que trabajamos en salud. Hoy los profesionales estamos muy alerta en asamblea permanente y esperamos que se cumpla la palabra que nos dieron Hernán Contreras y Pablo Vlaeminck".