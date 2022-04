Abrió la inscripción para el crédito Casa Propia: cuáles son los requisitos y cómo inscribirse

El gobierno nacional continúa impulsando la política habitacional, en la que se enmarcan los créditos Casa Propia para la construcción de la vivienda.





Con el fin de que cada vez sean más los argentinos que acceden a la posibilidad de construirse su vivienda propia, el gobierno nacional, a partir del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, reabrió la inscripción a los créditos Casa Propia, una línea de financiamiento destinada a quienes ya cuentan con un terreno en el cual edificar.

Para poder acceder al mismo se deben cumplir una serie de requisitos: ser mayor de 18 años, y hasta 64; y perciban desde un 1 Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) para edificar hasta 33 m2 y hasta ocho 8 SMVM para edificar hasta 60 m2. Además, deberán contar con un lote propio o de familiar directo.

Además, no se deberá ser propietarios o copropietarios de bienes inmuebles, con excepción de algunos casos, no se deberán registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses, y no se deberá encontrar inhibido.

Para completar la inscripción, aquellos que cuenten con los requisitos, pueden ingresar a la web oficial del crédito, en la que se le solicitarán datos personales, y de ingresos, con el fin de luego, validar o no el programa.

Cabe destacar que, entre otros requisitos, no se admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los solicitantes y deberá estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

Cabe destacar que esta línea de crédito ofrece financiación de 100% sin necesidad de contar con ahorros previos y presta hasta $5.000.000 para edificar con plazo de devolución de hasta 30 años.

Para completar la inscripción, aquellos que cuenten con los requisitos, pueden ingresar a la web oficial del crédito, en la que se le solicitarán datos personales, y de ingresos, con el fin de luego, validar o no el programa

Más información https://www.grupolaprovincia.com/