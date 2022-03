Saneamiento del arroyo El Tala: Avances para una obra de 800 millones

El Secretario de Obras Públicas, Javier Silva, mantuvo ayer una reunión en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con relación al proyecto para el saneamiento del arroyo El Tala.

Silva informó que se trata de un proceso "de limpieza y profundización, en donde haga falta, del lecho y acomodamiento o vuelco de los sedimentos en las costas, que hacen de barrera de contención".

La obra, que demandará una inversión de alrededor de 800 millones de pesos, cuenta con un proyecto que lleva varios años: "Es una tarea delicada. En cuanto tengamos la aprobación técnica, quedamos a la espera de los fondos y la licitación que se haría por parte del Municipio. El cálculo inicial que tenemos es de casi 800 millones. Es un fondo que maneja Nación, se entrega por etapas y se va rindiendo cada treinta días. Es una obra muy compleja, con un tiempo de aproximadamente un año y medio".

"Nace al NO de la localidad de Pérez Millán en el partido de Ramallo en los actuales campos de Bianco incrementando su caudal al pasar por los campos de Pernicone. Ingresa a nuestro partido en el ángulo NO en el lugar que se conocía antiguamente como “Puntas de Tala” donde hoy se encuentra la estación de “Colonia Velaz” de ex Ferrocarril Belgrano" reseña el portal "San Pedro Histórico". El curso "recorre el partido de San Pedro de NO a SE, pasando cerca del paraje “El Descanso”, por el puente “Chacón” en Colegiales y, cruzando la ruta 191 en el paraje “Villa Sarita” desemboca en el río Baradero luego de cruzar la ruta 9 y las vías del ex forrocarril Mitre".

Tiene como afluente importantes el “Arroyo Chico” que nace entre los campos de Doyle y ex Iturriaga en el Km 27 aproximadamente de la ruta 191.

Además, en la reunión se avanzó en el diseño de las obras hídricas para generar las condiciones que impidan las inundaciones en distintos barrios de la ciudad ante lluvias intensas.