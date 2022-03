Reparan el hospital de Santa Lucía y una vecina murió de un ataque cardíaco

El delegado municipal de Santa Lucía, Luciano Juhant, confirmó que una mujer mayor murió ayer de un ataque cardíaco, en una situación atribuíble a la fuerte tormenta de viento que afectó la zona.

"Se asustó con la tormenta, según me dijo la hija, a la que conozco. Es una mujer que vivía sola y se desenvolvía normalmente. Se asustó con el ruido, el viento, y durante el día e hizo tres paros cardíacos" explicó el funcionario.

La víctima tenía poco menos de 80 años, agregó el delegado.

Santa Lucía sufrió ayer voladuras de techos en tres viviendas y en el sector de residencia de ancianos del Hospital de la localidad. "Levantó varias chapas que volaron cien metros y quedaron dobladas sobre un cableado. No afectó el normal funcionamiento, porque al no seguir lloviendo no hubo filtraciones. Fue el techo del sector que funciona como residencia de ancianos. Lo más bravo fue cuando cayó parte de la carga para el otro lado y rompió otra parte del techo" agregó Juhant.

Además, la caída de postes y árboles provocó el corte del suministro eléctrico, el agua potable, la telefonía fija y móvil e internet.