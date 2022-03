Piden un reordenamiento del servicio de taxis y remises

El dirigente Eduardo Polimante, referente del "Grupo Volver", presentó una serie de notas ante el Concejo Deliberante, trasladando inquietudes de diversos sectores de la población.

Uno de ellos está relacionado con la necesidad de un reordenamiento del servicio de taxis y remises en el partido de San Pedro.

Polimante señala que "tal vez debido a la pandemia y temas de higiene y seguridad, los días feriados y fines de semana son escasas las unidades disponibles, teniendo demora de hasta horas en conseguir uno, o directamente no está el servicio".

El ex Diputado Provincial agrega que "es común escuchar y "vox pópuli" la frase "no conseguí auto", refiriéndose a taxis como remises, a jóvenes en horarios de cierre de confiterías, locales de esparcimiento nocturno y hasta no tan jóvenes que necesitan del servicio".

El también Concejal Municipal mandato cumplido recordó que es el Municipio quien ordena el servicio, y que se hace necesario un "reordenamiento de paradas, servicios, garantía de horario y prestaciones".