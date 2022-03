Macchia: "No podemos resolver los reclamos a nivel local"

El titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Nicolás Macchia, habló esta mañana sobre el acampe de organizaciones sociales frente a la sede de Salta y Arnaldo.

"Libres del Sur y Barrios de Pie han realizado movilizaciones anteriores, y en otras ocasiones recibimos sus petitorios. Pero debemos aclarar que nosotros no tenemos posibilidades de resolver los reclamos a nivel local" precisó Macchia.

"Las mercaderías para los comedores no los manejamos, así como no decidimos cuántos programas Potenciar Trabajo pueden tener. A los reclamos estructurales nacionales resolverlos desde acá nos resulta imposible. Los programas nacionales se establecen a través de ciertos requisitos y principios y son todos iguales. Después cómo se reparten a nivel nacional no es algo a lo que tenga acceso" agregó.

Específicamente con relación al programa "Potenciar Trabajo" cuya reapertura piden las organizaciones mencionadas, puntualizó: "Hay unos 800 o 900 planes Potenciar pero no decidimos el reparto. Los propios referentes de las organizaciones tienen una subsecretaría especial que se encarga de eso en el Ministerio. Es un subsidio para personas que están en ciertas condiciones sociales y tengan una contraprestación que puede ser terminalidad educativa, ayuda sociocomunitaria, responsables de comedores, quienes hacen huerta. Esto lo determinan las unidades ejecutoras, que pueden ser las organizaciones sociales, los Municipios u otras instituciones".