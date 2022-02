Sualdea: "El Hospital está saturado y trabajando a cama caliente" (Video)

El Director del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", Javier Sualdea, expresó hoy a "Somos Noticias" su preocupación por la saturación que presenta el centro asistencial en su área de internación, y la imposibilidad "de dar la respuesta que corresponde".

"Cuando cerró la Clínica San Pedro tenía el 60% de la cápita de PAMI y hoy toda la internación se está atendiendo en el Hospital. Se suma que OSPRERA está cortada a nivel privado la internación y la mayor población de los pacientes de IOMA también vienen acá" expresó el facultativo en declaraciones al informativo de la televisión local.

"Hoy queríamos traer una paciente desde el domicilio y no podíamos porque teníamos toda la internación ocupada, y estábamos internando en boxes y en la internación transitoria de guardia y no hay más lugar. Estábamos hablando de que ya había altas y demás, pero no alcanza. Estamos trabajando a cama caliente" agregó Sualdea.

"El sector de ANDAR lo trasladamos y ahora el Secretario de Salud me propuso reabrir ese lugar, pero la respuesta fue "¿con qué personal?". No tenemos y el que tenemos está agotado. Es imposible dar la respuesta que corresponde" detalló el funcionario.

Con relación a la situación del personal médico y no médico es también límite: "El personal de salud hace dos años que trabaja en esta situación y estamos dando licencias en forma fraccionada para dar respuesta a toda la demanda contenida y reprimida en la pandemia. A esto se suma la disminución de oferta de prestaciones, y todo se concentra en el Hospital. Esto hace que haya una oferta de infraestructura agotada, y una atención insuficiente".

Para hacer más complejo el panorama, también presenta serias dificultades el Sanatorio COOPSER, según expresó el mismo Sualdea, tras la última reunión con sus directivos: "Hace unos quince días tuvimos reunión con autoridades de Sanatorio COOPSER, y en esa reunión analizamos y vimos la posibilidad de utilizar instalaciones de ese centro asistencial. Fue una reunión preliminar. Hicimos una propuesta y no nos volvimos a reunir. Lo veo un poco frío. Pero en concreto hoy el hospital está sobresaturado en su estructura. Se pensó, se habló sobre ese tema. La situación del sanatorio, según manifestaron, es delicada, no para un cierre, pero están preocupados. Esto nos preocupa aún más porque si cierra otro prestador el día de mañana entramos en zona de desastre. Mirando para adelante en perpectiva, debemos decir que gestionar nuevas estructuras en el mismo hospital o en terrenos aledaños lleva muchísimo tiempo. Hay que hacerlo pero mientras tanto hay que dar una respuesta".