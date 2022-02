Presentaron la nueva conducción del PJ, presidida por Nelson Vlaeminck (Video)

Con un acto que tuvo lugar en el salón de UOCRA, se presentó formalmente este viernes la única lista presentada para las elecciones del Partido Justicialista de San Pedro.

Nelson Vlaeminck será el nuevo presidente del partido, en un reconocimiento a su gestión para lograr la unidad de diversos sectores del Frente de Todos, lo que desembocó en la victoria electoral del año pasado.

Lo acompañan, entre otros, Horacio Azzoni, Eduardo Descalzo, Matías Chávez, Roberto Estelrich y Alberto Chávez.

El ex Diputado Daniel Monfasani (que será Congresal Provincial), la titular del HCD Mónica Otero, el ex Intendente Fabio Giovannetoni, el ex presidente del PJ Mauricio Preitti, la titular de la delegación del Ministerio de Trabajo Sofía Rotundo, la actual responsable de ANSES Tamara Vlaeminck, Karen Ramallo (de ATE) y el concejal Matías Franco, entre otros referentes de distintos sectores, estuvieron presentes en el acto.