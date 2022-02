Con una impecable presentación teatral, inauguró el Teatro Café Wojtyla

El Teatro Café Wojtyla quedó anoche formalmente inaugurado luego del corte de cintas, una impecable presentación teatral, otra de canto y un brindis con los invitados.

El emprendimiento privado de la artista Marina Seery y Pedro Amarillo, que funciona en la antigua casona de Pellegrini 378, tiene como madrina a la reconocida actriz y maestra de actores, Lili Popovich, quien estuvo presente en el acto.

"Me preparé un discurso re largo pero no sé ahora dónde está", comenzó Seery antes del corte de cintas. "Estamos sumamente emocionados y felices. Le debo todo esto a Pedro que fue el que me motivó a que hiciéramos ésto", agradeció.



Seery remarcó que "es un lugar de la cultura, donde nosotros queremos que la vida humana se realce". Es que allí desde marzo -aunque ya está abierta la inscripción- dictarán talleres de teatro, literatura, expresión corporal, música, DJ, yoga, entre otros. "Tanta polémica que se armó por el color...", ironizó Marina respecto a la pintura del frente del edificio. "Pongamos los ojos en lo esencial que es la cultura, y esto es una fuente de trabajo para muchos sampedrinos", planteó, destacando el trabajo de la arquitecta María Luz Méndez, quien estuvo a cargo de la puesta en valor del edificio; y del arq. Mariano Brañas, que se encargó de la dirección de obra.

También agradeció el apoyo de la directora de Cultura y Turismo, Marcela Cuñer. "Si bien siempre decimos y aclaramos que este es un emprendimiento privado, es nuestro, pero necesitamos del apoyo de nuestra secretaria de Cultura, y le agradecemos que esté acá", dijo.

Por su lado, la madrina Lili Popovich se mostró "muy agradecida" y expresó: "Siempre digo que San Pedro tiene cultura y arte gracias a Marina y Pedro. Y es muy importante en un lugar que parece chico, que no es tan chico pero que está tan separado de donde creemos que está la cultura, y que de repente veo tanto pasión y esfuerzo. Yo he venido a dar seminarios y a compartir gracias a ellos... tienen el orgullo y honor de tener un lugar así para todos los sampedrinos, y para los adolescentes, que tanta falta hace que estén en un lugar así ciudados y protegidos. Disfrútenlo".

Tras el corte de cintas, los presentes pudieron pasar a la sala principal, con capacidad para alrededor de 50 personas. Sobre el escenario, la tallerista y prof. de Lengua y Literatura Flavia Hein aguardaba de espaldas, el inicio de la presentación. Debajo del escenario, concentrados y en cuclillas, estaban integrantes del grupo de teatro de adolescentes y adultos. Sería el anticipo de una espectacular performance, con textos de Silvina Ocampo y Julio Cortázar.

Luego, la tallerista de canto, Flor Saliva, ofreció un ameno show íntimo con dos temas. Finalmente, hubo un ágape para los presentes.

El sábado próximo, a las 21, se presentará la obra protagonizada por la propia Marina Seery, "Yo era una flor de la montaña", basada en la novela Ulises de James Joyce. Y en marzo se abrirá la cafetería, sobre otra de las salas, donde se podrá disfrutar de confituras, pizzas y empanadas. La inauguración será con un cafe concert a cargo de Tony Cortés.