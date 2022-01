Víctima de inseguridad cuestionó duramente a la Justicia tras la reunión con las autoridades

Juan Roldán, víctima del robo perpetrado por delincuentes en oficinas del barrio El Escorial, el lunes por la madrugada, expresó su disconformidad con las resoluciones adoptadas por la Justicia tras los allanamientos de ayer.

"Acá estaba todo, y acá involucro a la Justicia. La policía llevó todo, hay elementos que pertenecen al damnificado y a las pocas horas los liberan. Esta señora Fiscal los libera. La Justicia pidió los allanamientos para las 3 de la mañana y la señora se los da a las 3 de la tarde. En esto tienen que ver tanto ella como el Juez de Garantías, creo que estaba Pratti" sostuvo Roldán.

Los cuatro allanamientos realizados este martes en viviendas de Fray del Pozo al 2000 y Alvear al 1600 terminó con el secuestro de ropa, plantas de marihuana y otros elementos que estarían vinculados a la causa.

Cuatro hombres de entre 19 y 38 años fueron notificados de la formación de la causa, y se espera por resoluciones de la Justicia.





Reunión sin resultados

Con relación a la reunión con autoridades realizada ayer en el Salón Dorado de la Municipalidad, Roldán consideró que "fue muy informativa, pero soluciones ninguna".

En tal sentido, remarcó que planteó "que San Pedro no hay inversión, y la policía y la justicia no tienen las herramientas necesarias para trabajar". Como ejemplo, remarcó que "en San Pedro hay 3 patrulleros y medio, no tenemos cámaras, no tenemos sistema de seguridad, la DDI en el 2022 no tiene las herramientas para trabajar en investigación y atar todos los eslabones para un delito".

La responsabilidad, coincide con otros participantes del encuentro, es política.

"Planteé ese punto y al margen de que en todos los ámbitos hay falencias, creo que la política se tiene que hacer cargo. Porque no hay inversión hace años. Si vos agarrás la zona céntrica no hay seguridad, estamos a la intemperie. Pero nos tenemos que anticipar, porque en cualquier momento se le puede escapar un tiro a uno o un propietario puede estar armado. Yo no creo que la idea sea armarse, es un peligro porque vamos a entrar al far west. Somos 60 mil habitantes, no somos La Matanza o Lomas de Zamora. Hay otros distritos en donde el Estado está más presente".