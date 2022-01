Salazar: "Es tiempo de acordar, de crecer y garantizar una distribución equitativa"

Foto archivo

El ex Intendente y actual integrante del directorio de Trenes Argentinos Cargas, Cecilio Salazar, emitió un comunicado en conjunto con la Diputada Natalia Sánchez Jáuregui en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Bajo el título "Acuerdo y crecimiento con equidad", la nota señala:

"El Presidente Alberto Fernández confirmó el acuerdo con el FMI, sin comprometer DERECHOS LABORALES y/o PREVISIONALES; manteniendo asimismo las condiciones que nos han permitido una recuperación económica por todos y todas reconocida, tanto en el país, como en el exterior.

En efecto, con el acuerdo alcanzado, se otorga certidumbre y previsibilidad para el pago de una buena parte de las deudas generadas durante el Gobierno de Mauricio Macri, a la vez que permite mantener el presente esquema de promoción del TRABAJO y la PRODUCCIÓN NACIONALES, sin resignar derechos que han sido, desde 1945, nuestra razón de ser y proceder.

Los PERONISTAS NUNCA vamos a pagar las deudas del Estado Nacional sobre el hambre y la sed del PUEBLO.

Por ello, confiamos en nuestro Gobierno y en el Congreso Nacional, quien deberá ahora expedirse, en cumplimiento de una clara manda constitucional.

El crecimiento con equidad, nos permitirá cumplir con los futuros vencimientos externos sin incumplir con el Pueblo Argentino, largamente castigado por políticas recesivas que han mostrado ya el perjuicio causado a la inmensa mayoría y el consiguiente beneficio para los que sólo reparan en una acumulación desmedida de dinero, calificada de inmoral hasta por el Papa Francisco y destacados estudiosos internacionales.

El acuerdo posible debía hacerse AHORA y no antes, así como los beneficios para las y los trabajadores argentinos deben continuar produciéndose mes a mes, para crecer y pagar con nuestra ganancia y no con nuestro capital.

La reducción paulatina del déficit y los subsidios, ahora que la economía comienza a mostrar un crecimiento sostenido, nos permitirá mantener la cohesión entre hermanos, así como continuar bregando por la Justicia Social, bandera irrenunciable para las y los Peronistas.

La historia enseña que nuestros Gobiernos superaron o solucionaron problemas generados por otros anteriores, de distinto signo; tal parece que LA HISTORIA VUELVE A REPETIRSE, para beneficio de las y los argentinos, único objetivo que debe orientar las decisiones económicas, si es que se busca el bien común, por encima del bien de las corporaciones o grupos económicos.

Es tiempo de acordar, de seguir creciendo y de garantizar una distribución equitativa de esa mayor ganancia; en eso andamos los PERONISTAS, sin que ninguna PANDEMIA nos haga dudar o retroceder, porque no sabemos de falsas promesas, sino de REALIZACIONES. Natalia Sanchez Jauregui Diputada Pcia Bs As. Cecilio Salazar Presidente Partido Fe Pcia de Bs As".