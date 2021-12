Silvio Velo manejó un Toyota en el autódromo junto a Matías Rossi (Video)

El Autódromo de Buenos Aires fue escenario de un momento emotivo, en el marco de un evento de Toyota Gazoo Racing.

El sampedrino Silvio Velo, mejor jugador de la historia del fútbol para ciegos y Campeón del Mundo con la selección argentina, manejó un auto de carreras acompañado por el múltiple campeón Matías Rossi.

Velo se subió de acompañante primero y luego estuvo al volante de uno de los Toyota, guiado por Rossi.

"Sentir la compañía de Matías fue increíble y después llevarlo yo a él fue muy lindo. De mucha confianza", le dijo Velo a Carburando. Y agregó. "Si Matías me decía acelerá, yo aceleraba obviamente porque me lo estaba diciendo él. De eso se trata nuestro equipo también, de confiar. Debido a la confianza que me brindó, me pude soltar y vivir la experiencia a pleno".