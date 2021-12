Recuerdan los alcances de la prohibición de pirotecnia para las fiestas

La Dirección de Nocturnidad de la Municipalidad de San Pedro recordó la prohibición de la comercialización y uso de pirotecnia para las fiestas de fin de año.

Luis Caramún, titular del área, sostuvo que "desde la aplicación de la normativa se ha generado un cambio notable, y aunque es muy difícil llegar a pirotecnia cero, hemos notificado a todos y vemos modificaciones".

El funcionario se mostró optimista con relación a la posibilidad de que este año la mayoría de la población se concientice sobre las consecuencias del uso de pirotecnia, en las mascotas, bebés, adultos mayores, a quienes padecen hipersensibilidad auditiva, y especialmente a chicos y chicas con autismo.

"Hoy a la medianoche esperamos que no se escuche no solo por la reglamentación sino por un montón de gente que padece problemas y que la pasa realmente mal. No hemos tenido denuncias, se han hecho inspecciones con resultado negativo. Pero hasta hace poco era tan grande la costumbre que se gastaba más de pirotecnia que de comida" sostuvo Caramún.