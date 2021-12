Florencia Sánchez: "Estoy trabajando en los pasillos del Concejo"

La concejala Florencia Sánchez se refirió a su situación tras los primeros días posteriores a su decisión de ausentarse de la sesión preparatoria del HCD.

Sánchez remarcó su posición actual e ironizó: "No me voy a ir al PRO. Se da un intercambio con los compañeros del bloque y la realidad es que me plantean algunas cuestiones y les digo que voy a seguir sosteniendo lo que sostengo hace algunos años. No estaba de acuerdo con el reparto de cargos para las autoridades. Dije que no voy a votar en contra pero si solicitar una abstención. Pero me entero sobre la hora que había habido algunos cambios, que la vicepresidencia segunda se iba a acordar con la UCR. Y como algo simbólico decido no ir para dejar la banca vacía".

La referente de la agrupación "Juan Ismael Giménez" aclaró que "no hay nada personal contra ningún compañero ni nada por el estilo, pero yo misma criticaba el no respeto a las minorías cuando la Subsecretaría Legislativa siempre se le otorgaba a las minorías y se dejó de hacer".

Además, remarcó que continúa con los postulados que la llevaron a ocupar su banca:

"Podemos tener puntos de encuentro y eso lo voy a acompañar siempre. Tenemos diferencias y a mi el PRO ni la UCR me representan. Sostengo la doctrina peronista. En las elecciones nos quedamos en casa porque no vamos a ir a ningún otro partido político. Sería una postura disidente dentro del Frente de Todos. Yo no acuerdo con que uno sostenga una postura y después cambie".

Para Sánchez, su lugar en el Concejo Deliberante es, hoy, incierto: "Me comuniqué con el concejal González el lunes y el martes, él me dijo que había compañeros molestos. A la tarde me entero por otros compañeros de este otro acuerdo con Juntos por la vicepresidencia segunda del Concejo. La realidad es que simbólicamente yo me sentí expulsada porque al no nombrarme y como todas las sesiones son grabadas y quedan en actas, eso implica no contar conmigo en el bloque. De todos modos, al día siguiente me presenté a trabajar como todos los días porque tenía vecinos citados por problemáticas y atendí en los pasillos del Concejo Deliberante. Estoy esperando para charlar con los compañeros. Creo que como toda concejala merezco tener un lugar para trabajar. El lunes va a haber sesión y asistiré también como asistí el jueves a la sesión en la que el Dr. Salazar solicitó licencia para asumir como Intendente. Yo separo las cuestiones personales".