Colocarán reductores de velocidad en calle Nieto de Torres

Foto archivo

El Director de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, Luis Caramún, confirmó que elevó una solicitud formal a la Secretaría de Obras Públicas para que se instalen reductores de velocidad sobre la calle Nieto de Torres.

Ayer se registró un nuevo y grave episodio en esa arteria, a la altura de Benefactoras Sampedrinas, cuando un motociclista que venía circulando en una rueda chocó contra otra moto en la que viajaban una mujer y sus dos hijos de 2 y 4 años.

"Es un sector en donde estamos trabajando, en donde venimos de varios incidentes. Nieto de Torres es una de las vías que más incidentes estamos teniendo. Pedimos a Obras Públicas que construya reductores entre 11 de Septiembre y Mateo Sbert, porque es el sector en donde estamos teniendo mayor cantidad de incidentes" precisó el funcionario. "Es una nueva problemática. Estamos haciendo controles pero surge que la pavimentación de Nieto de Torres, que ha mejorado muchísimo las condiciones de transitabilidad, ha generado que algunos la tomen como pista" explicó Caramún.

Como ejemplo de lo expresado por el Director de Tránsito, el 18 de octubre se produjeron 3 accidentes en pocas horas en esa misma arteria. Uno de los motociclistas que chocó contra un auto, Esteban Kovacs, murió horas más tarde como consecuencia de las heridas sufridas.





El incidente de ayer

Con relación al episodio ocurrido ayer, fue el propio Caramún quien llegó al lugar instantes después del hecho.

"Alguien me dijo que el motociclista había ido para un galpón cercano porque trabajaba ahí. Cuando llego, compruebo que la moto no era del pibe, era del dueño del galpón, que lo mandó a hacer un mandado. Le dije de los problemas que le podía traer la fuga" precisó Caramún. "Llevamos la moto al lugar del hecho, fui hablando con el pibe, le dije que no podía hacer lo que había hecho. Él me dijo que estaba nervioso, pero lo llevamos al lugar del hecho y se lo entregué a la policía. Se lo resguardó también porque la gente estaba muy enojada. Son momentos críticos en los que puede haber agresiones" agregó.

Consultado sobre las características del incidente, consideró que "no hay ningún inconciente, porque el que manejaba la moto era plenamente conciente de que lo que estaba haciendo estaba mal, y no creo que esto fuera por falta de educación vial, ya que tiene 19 años". Sin embargo, también hizo hincapié en el otro factor de riesgo: "Hay que ser coherente y decir también que no pueden viajar dos nenes de 2 y 4 años en una moto, y obviamente sin casco".