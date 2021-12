Cayó una casa en construcción en 291 viviendas

Una vivienda en construcción sufrió importantes daños y su estructura cedió durante la tormenta registrada en la tarde del martes en nuestra región.

El episodio tuvo lugar en una propiedad ubicada en las 291 viviendas.

María, tía de la damnificada, explicó lo sucedido a través de La Radio 92.3: "Mi sobrina que vive atrás de la casa de mi papá. Hizo como un remolino adentro de la casa, porque la primera parte tiene como una losa y se cayeron los ladrillos".

La mujer explicó lo sucedido: "Mi sobrina estaba trabajando. Ayer llamé a Defensa Civil y no me pude comunicar. Le expliqué la situación a los bomberos y hoy fue al CIC hablé con una asistente social y me dijeron que a las 8 iban a llamar al arquitecto de la Municipalidad para que lo vea".