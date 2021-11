Salazar: "No me he estado ocupando de las elecciones, sí de San Pedro"

El intendente Cecilio Salazar, quien emitió su voto en el colegio Nuestra Señora del Socorro, expresó, en relación al proceso eleccionario: "Debo ser sincero, no me he estado ocupando del tema de las elecciones, sí de San Pedro".

Acompañado por su hijo Ramón y cumpliendo con todas las cábalas que habitualmente tiene para los comicios, indicó. "Lo que esperamos es que venga mucha gente a votar, que haya un buen porcentaje; eso sifgnifica que la gente está interesada. Para nosotros es muy importante que la gente venga a votar", planteó en referencia al bajo procentaje de votantes durante las PASO.

El intendente, quien es candidato a diputado en la sección por el Frente de Todos, dijo además que a lo largo de l amaána llevó gente a votar, y lo seguirá haciendo durante la tarde.

Por su lado, Ramón Salazar admitió que no es cabulero como el padre pero que siempre van juntos a votar. "Es una señal de que siempre trabajamos en equipo", planteó.

En relación a la elección, manifestó: "En realidad nosotros somos fanáticos de San Pedro y estamos preocupados por San Pedro. La candidatura de él es también una candidatura para San Pedro porque él piensa en San Pedro". En ese sentido, dijo que si es electo como diputado, quedará como interino como ya lo hizo durante la pandemia. "Trabajaremos en equipo. Estamos con expectacticas para ver lo que vota la gente, si vota por San Pedro o vota a nivel nacional. Nosotros no tenemos tiempo para pensar en lo nacional o lo provincial, nosotros ponemos nuestro granito de arena para la ciudad", remató.