Pese al aumento de casos, solo hubo tres internaciones por Covid, en sala común

El Director de Atención Primaria de la Salud, Gabriel Sayago, confirmó que se registró un incremento en el número de contagios en el partido de San Pedro.

"Por dar un ejemplo, en la semana 39 solo tuvimos un caso positivo y la semana pasada cerramos por encima de los 30 contagios" explicó Sayago.

"El virus tiene mutaciones para sobrevivir. Ya se sabe que la variante Delta ya tiene la Delta plus, porque un pedacito ha mutado y surgió una variante parecida a la Manaos. Aproximadamente el 60% de los positivos en el país son por cepa delta. En San Pedro no lo capturamos todavía, aunque secuenciamos varias muestras" explicó el profesional. "Salimos a buscarla no solamente con los positivos sino con los contactos estrechos, fundamentalmente en aquellos que están vacunados" precisó. "Venimos teniendo pacientes que se contagiaron y la pasaron bien. Los adultos mayores son pocos, la gran mayoría son menores de 20. Y solo tres personas adultas terminaron internadas" explicó.

Finalmente, Sayago habló sobre los controles ante la detección de contactos estrechos de menores contagiados: "Estuvimos trabajando porque había burbujas aisladas en escuelas, pero había algunos pacientes que hicieron fiebre. Entonces decidimos abrir el consultorio Covid y concurrieron los padres y contactos. Hicimos 60 test a pacientes que eran alumnos que estaban aislados por la burbuja y los contactos de los positivos que salieron".