Paola Basso: "No sé cuáles son los motivos del festejo del oficialismo"

La concejala electa de la alianza "Juntos", Paola Basso, confirmó que en el escrutinio definitivo pedirán la apertura de las urnas en las que existen dudas sobre el resultado.

Además, realizó un balance positivo sobre las elecciones del domingo: "Si vos me decías que íbamos a terminar con un resultado tan ajustado como este, me acuerdo de un montón de gente que nos avisó que no podía ir porque estaba en medio del barro o tiene un familiar con Covid, y que ante este escenario podría haber cambiado el resultado. Pero yo creo que tenemos que estar superorgullosos del equipo que tenemos, y de lo que conseguimos con este equipo, porque hicimos esta elección con nada, con un par de zapatillas viejas y un par de papelitos, caminando cada rincón de los barrios".

La abogada destacó que "con eso conseguimos empatar la cantidad de votos del estado local, e hicimos una elección increíble, peleando contra un aparato gigante que hizo en dos meses más obras de las que hizo en cuatro años".

Basso sostuvo que tras las elecciones "ninguno puede festejar nada, independientemente del resultado, porque si por casualidad fueran a revertirse estos números, la única diferencia es que podríamos ingresar un concejal, pero desde el oficialismo no sé cuáles son los motivos del festejo: no pudieron poner al diputado que querían meter y con los millones de pesos que pusieron sacaron los mismos votos que nosotros".

De todos modos, instó a trabajar "buscando concensos, y que en el caso de que haya buenas propuestas que puedan mejorar la situación actual de San Pedro, tendrán que acompañar como lo haremos nosotros".