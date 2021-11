Nuevo robo de cableado en el club El Porvenir

Directivos del club El Porvenir informaron sobre un nuevo hecho delictivo contra el predio de la institución.

"Los que no entienden nada" volvieron al club" expresaron desde la entidad.

Los delincuentes robaron cables de 3 de las 4 torres de iluminación, dejando a decenas de niños y niñas sin la posibilidad de entrenar.

"Lamentablemente, sufrimos el robo de los cables de 3 de las cuatro torres de luz, y no solo dejaron sin la posibilidad de entrenar a muchos niños y niñas, que lo hacían por la tarde noche debido al calor, sino que afecta económicamente a una institución que no percibe mensualmente cuota social, ni ingresos regulares, más allá de los encuentros de local" indicaron las autoridades. "Para un club que destina todo sus recursos humanos, solidarios en su totalidad, a ofrecer un deporte en forma gratuita para niños y niñas de hasta 12 años, es lamentable. Con mucho esfuerzo se repondrá, y se verá la manera para que no nos vuelva a suceder" añadieron.