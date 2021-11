Dirigente radical pide la renuncia de la conducción partidaria

El afiliado y dirigente radical Juan Pablo Sierra publicó esta tarde una nota dirigida a la comunidad, en la que, citando al ex presidente Raúl Alfonsín, cuestionó a la dirigencia local de la UCR.

En un duro texto, remarcó que San Pedro fue el único distrito de la Segunda Sección Electoral en el que perdió la elección contra el Frente de Todos. Además, ante la falta de convocatoria a las minorías, pidió "con firmeza la renuncia inmediata de toda la comisión directiva a nivel local".

El posteo recibió una reacción afirmativa por parte de Enzo Gravino, quien lideró la lista no aprobada por el radicalismo, y que llevaba a Sierra como candidato a concejal. También fue comentado por el ex Diputado Eduardo Polimante.

Este es el texto completo:

"Alfonsín dijo, "Siempre creí y así lo dije en tantas oportunidades que es la misión de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos evitando la autoreferencialidad y el personalismo; orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones".

Pero en San Pedro en el momento en que la República exigía grandeza, humildad y por sobre todas las cosas sabiduría a la hora de armar lista, la dirigencia local prefirió priorizar sus mezquindades y sus intereses particulares sin bregar por el bien común de nuestra comunidad. San Pedro fue el único distrito de la Segunda Sección Electoral que perdió la elección contra el Frente de Todos y esto se debió a los egoísmos de un sector partidario al que solo le interesa conservar el poder para unos pocos a modo de negocio y evitar que cualquier otro cuadro político dentro de la alianza tenga una mínima chance de resaltar por sobre sus miembros convirtiendo así el centenario partido en una secta y llevándolo junto con la alianza a una derrota en una elección en la cual no se podía perder. La falta de criterio en la conducción partidaria de los últimos años queda en evidencia, no solo por los resultados del último escrutinio, sino también por la falta de presentación ante los afiliados de las obligaciones de la mesa directiva (rendiciones de cuenta, libros de actas, aportes de concejales y funcionarios, etc.). Por este motivo y por la falta de convocatoria hacia las minorías y por no participar a los afiliados en la elección de los candidatos que nos representarían en los comicios es que los afiliados de la Unión Cívica Radical pedimos con firmeza la renuncia inmediata de toda la comisión directiva de nuestro partido a nivel local.

"Sigan a ideas, no sigan a hombres, fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática". Raúl Alfonsín".