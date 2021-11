Desalojo del Aeroclub: integrantes de la comisión explicaron su posición (Video)

Pablo Gómez, Secretario de la Comisión Directiva que presentó su renuncia a la conducción del Aeroclub San Pedro, brindó detalles de los hechos que derivaron en la orden de desalojo por parte de la Dirección de Planificación Aeroportuaria del Ministerio de Seguridad.

"Esto comienza entregando documentación, y nos dijeron que estábamos en condiciones de renovar el permiso precario. Presentamos la documentación que es mucha, incluyendo los antecedentes penales o de reincidencia, tanto de Nación como de Provincia" explicó el directivo, en declaraciones a "Equipo de Radio".

"En toda esa documentación, a uno de los miembros de la comisión directiva le surgen en los antecedentes provinciales dos causas superviejas, una incluso con sentencia de sobreseimiento" precisó. El permiso vigente se "cayó" al no cumplimentarse ese punto.

Consultado sobre las advertencias previas a las resoluciones ministeriales, explicó: "Hubo un llamado en su momento del Director, diciendo que no nos podía renovar el permiso por esa situación. Pero es una comisión directiva, nos tenemos que manejar con papeles, no por un llamado telefónico. No puedo ir a una reunión y decirle al Tesorero que tiene que renunciar por lo que me dijeron. Tiene que estar por escrito y otorgar un tiempo perentorio para regularizar la situación. De golpe llegó la notificación y con el hecho consumado, teníamos que desalojar".

En relación a la decisión unánime de renunciar, Gómez sostuvo: "Nosotros no queremos perjudicar a un club que cumplió 67 años, en el que no hubo ningún problema de estas características. Somos varios abogados en la institución, pero no queremos hacer algún tipo de apelación con un proceso desgastante que implicaría que el club siga cerrado. No estoy de ánimo, es muy triste, es algo que nos duele. Ahora se llamó a Asamblea para generar una comisión reguladora que llame a Asamblea Extraordinaria".