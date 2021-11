Atención restringida en el Hospital por un nuevo paro de CICOP

Profesionales de la carrera médico hospitalaria nucleados en CICOP llevan adelante un nuevo paro por 48 horas que afecta la normal atención en el Hospital y los centros de salud.

"Es una medida que se votó por 24 horas, se discutió en asamblea del lunes, agotando las instancias después de no haber ni siquiera tenido una respuesta del Ejecutivo" indicó Susana Gonzalo, directiva del gremio.

El principal reclamo es que el Ejecutivo llame a concurso para regularizar la situación de más de 30 profesionales y que se activen las recategorizaciones.

"Es como que cada gestión tiene su librito, por más que hay una ley que rige. Nos dicen que cuentan la antiguedad solamente desde que ingresás como concursante. El reemplazante no tiene antigüedad, al temporario le sucede lo mismo. El último concurso lo tuvimos en 2019 y quedó afuera toda la gente de centros de salud. En 2020 no hubo por la pandemia y ahora hay una lista por más de 30" agregó Gonzalo.

El otro punto del reclamo es el pago de los salarios: "Más allá de esto, también se hacen reclamos porque se paga desdoblado el sueldo y las guardias se pagan después del 20. Siempre se pagaron con el sueldo, con el básico pero no hay manera que paguen unificado".

De no haber un acercamiento entre las partes, la próxima semana podría agudizarse el conflicto ya que a las medidas locales se sumará el paro provincial convocado para el 3 de Diciembre.

Gonzalo respondió además a las declaraciones del Intendente y otros funcionarios municipales en relación a la exigencia para que se cumpla con atención en consultorios con la totalidad de las horas. "Esta situación es de años, y la verdad es que ahora al estar molestos por las medidas de fuerza volvemos a ser reprochados por un tema que ya fue planteado muchas veces ante el Ministerio de Trabajo. Me gustaría que el Intendente recorra todos los servicios del Hospital y no solamente la dirección o los nuevos sectores. Todos los servicios tienen funcionamiento distinto y eso hace que la actividad de cada uno tenga distinta dinámica. No todos tenemos el mismo horario o tenemos el mismo trabajo. Estamos con la misma cantidad de recurso humano que hace dos o tres años atrás y hoy tenemos una clínica menos y el Hospital está dando la atención a esos pacientes".