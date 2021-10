Violento asalto a la consejera escolar Cecilia Macchia

La Vicepresidenta del Consejo Escolar, María Cecilia Macchia, fue víctima de un violento asalto en la noche del domingo.

Motochorros la abordaron cuando llegaba a su casa y le robaron una cartera con diversos elementos de valor.

"Llegaba a mi casa sobre calle Gomendio a las 20.15, me bajo del auto y cuando me quise acordar tenía a mi lado a dos jóvenes con gorrita en una moto que se me acercaron, y me agarraron la cartera. Empecé a gritar y me aferré, mientras tanto hacía fuerza y me arrastraron tres metros, me lastimaron en los brazos, las piernas y el pecho" explicó la víctima.

Los delincuentes huyeron con la cartera y otros elementos de valor: "Se fueron en la moto y desaparecieron. Había encargado el sello de vicepresidente del Consejo Escolar, tenía un pen drive con el trabajo del Servicio Alimentario Escolar. Después tarjetas de crédito y débito, carnets de obras sociales y una chequera del Banco Provincia sucursal Baradero a mi nombre, carnet de conducir, tarjeta verde, tarjeta azul...".